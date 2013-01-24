主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

無線降噪耳機

TABH305BK/00
  • 強勁低音。杜絕干擾。 強勁低音。杜絕干擾。 強勁低音。杜絕干擾。
    -{discount-value}

    無線降噪耳機

    TABH305BK/00

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    無線降噪耳機

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    無線降噪耳機

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      強勁低音。杜絕干擾。

      • 32 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳罩式
      • 柔軟耳墊
      • 完全折疊

      開啟主動式抗噪 (ANC) 時提供 15 小時播放時間

      主動式抗噪 (ANC) 功能可確保火車轟隆隆的聲響不會干擾音樂的澎湃節奏。想要安靜一會兒？只需啟動 ANC 不播放任何音樂。ANC 開啟時可享有達 15 小時的播放時間，ANC 關閉時更有 18 小時。透過 USB 充電只需 2 小時。

      強勁低音。32 公釐釹磁石音效驅動器

      隨處都是你的舞池。32 公釐釹磁石音效驅動器可讓音效更清晰，低音更強勁。

      重量僅 145.5 功課。感受輕盈。重量級的聆聽體驗

      這款無線耳罩式耳機重量僅 145.5 公克，讓您在舒適的環境下體驗低音。頭帶可輕鬆調整，讓您幾乎感覺不到它的存在。耳罩柔軟，可以彎折到適合的角度。

      平折設計，可輕鬆收納在口袋或包包裡

      耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，隨身攜帶即可。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？只要按一下按鈕，就能完成動作。

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。

      ANC 關閉時提供 18 小時播放時間

      ANC 關閉時提供 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率反應
        9 - 21 000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        最大功率輸入
        30 mW
        振膜
        PET
        敏感度
        92 dB
        類型
        動態

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.2
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 保留通話
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        待機時間
        200 小時
        通話時間
        33* 小時
        BT+ ANC 開啟
        音樂播放時間
        15*  hr
        BT+ ANC 開啟

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品規格

        高度
        18.5  cm
        寬度
        16.5  cm
        深度
        4  cm
        重量
        0.1625  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        22.5  cm
        寬度
        19.5  cm
        深度
        4.8  cm
        總重
        0.292  kg
        淨重
        0.188  kg
        皮重
        0.104  kg
        EAN
        48 95229 10059 6

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        21.2  cm
        寬度
        16.5  cm
        高度
        24  cm
        總重
        1.091  kg
        淨重
        0.564  kg
        皮重
        0.527  kg
        GTIN
        1 48 95229 10059 3

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 實際結果可能有所差異