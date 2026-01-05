可整日播放且不受少許雨水影響

單次充電可播放時間長達 20 小時，讓音樂不間斷。小巧的抗撕扯掛帶可讓您將喇叭掛在後背包上，或是單車手把上，而 IPX5 抗潑水結構保護機體不受雨滴和潑水影響。使用 USB-C 完整充電約需 2.5 小時。