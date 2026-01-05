產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
TAS1000B/00
小巧舞者
放在口袋中、掛在背包上、附在單車手把上皆可。需要比手機更大的音量時，這款防潑水便攜 Bluetooth® 喇叭就是帶動旋律的最佳選擇。
搭配 Bass+ 的時髦音效
Auracast™ 加強音效
20 小時播放時間
防潑水。實用掛帶
這款小巧的喇叭知道如何用您喜歡的音樂營造氣氛。被動反射器和專屬 Bass+ 技術，帶來最高 10 W (5 W RMS) 的生動音效與渾厚低音。內建麥克風亦可用於免持通話。
單次充電可播放時間長達 20 小時，讓音樂不間斷。小巧的抗撕扯掛帶可讓您將喇叭掛在後背包上，或是單車手把上，而 IPX5 抗潑水結構保護機體不受雨滴和潑水影響。使用 USB-C 完整充電約需 2.5 小時。
播放清單準備好了嗎？Bluetooth® 5.4 提供更快更穩定的連線，不會受到建築物的影響，並享有更寬廣的範圍。您可以使用飛利浦娛樂輔助應用程式來選擇來源。
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。
IPX5 等級代表這款喇叭可抵擋噴射水流。