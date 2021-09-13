兩個麥克風均聚焦於您說話的聲音，對方可以清楚聽見您的聲音，且您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳塞式耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，且您可以在目前耳塞式耳機電力不足時，直接予以切換。
耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。
在您外出路上、在火車上、在公園或健身房。無論您在何處聆聽，完美調校的 12 公釐驅動器都能為每首曲目、播放清單等提供絕佳音效。若您取下耳塞式耳機，音樂即會暫停。將耳塞式耳機塞回耳內，音樂就會再次開始播放。
無論您的行程為何，這款耳機都能跟上您的腳步。一副充飽電的耳塞式耳機可提供 7 小時的播放時間，而充飽電的充電盒可再提供您 15 個小時的使用時間。與 Qi 相容的充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。
小型的充電盒提供無限便利，這款真無線耳機也能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
這款真無線耳機不僅外型出色，還能讓您全神貫注。先進的抗噪功能可過濾不想要的聲音，而「感知模式」則可讓您聽見周遭的聲音。在飛利浦耳機應用程式上啟用「語音強化模式」，即可與附近的人聊天，而不需要取下耳塞式耳機。
飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換，或控制「語音強化模式」。
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。
包裝尺寸
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配件
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連線
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設計
功率
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