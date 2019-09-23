無線耳機
為您量身打造
舒適感受震撼音效。這款耳塞式耳機提供真正的無線自由，小巧的耳機設計則能穩固貼合。小巧的充電盒可輕鬆放入口袋及包包，讓您享有長達 12 小時的播放時間。
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為您量身打造 6 公釐驅動器/封閉式背部 Bluetooth® 黑色 搭配充電盒即可擁有長達 12 小時的播放時間
充飽一次電即可播放長達 3 小時。如果您外出時使用充飽電的充電盒，則可透過多次充電將播放時間再延長共 9 小時。每次需要充電時，只要將耳機放回充電盒即可。完全充電需要 2 小時。
小巧的耳機設計。
舒適貼合的輕量設計，讓您在舒適的環境下感受震撼音效。
6 公釐釹磁石音效驅動器。絕佳音效，震撼低音
6 公釐釹磁石音效驅動器給您絕佳音效和震撼低音。橢圓形音管能將被動式抗噪功能發揮至極致。單聲道模式能讓您選擇空出一邊的耳朵留意周遭環境。
多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話
您可以透過多功能按鈕控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。
連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理
連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。
智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置
這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
3 種尺寸的耳塞護套提供完美安穩的貼合效果。
可互換式橡膠耳塞護套能讓耳塞式耳機完美緊密地貼合您的耳朵，絕不漏聽任何節奏。
小巧充電盒可收納在口袋中多次充電。
這款耳機隨附超便攜的充電盒，不會讓您失望。
內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
喇叭直徑
6 公釐 振膜
PET 阻抗
16 歐姆 磁鐵類型
NdFeB 頻率反應
20 - 20000
Hz
連線能力
藍牙版本
5.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
40
cm 包裝數
24 寬度
24
cm 總重
2.95
kg 高度
24.5
cm GTIN
1 48 95229 10046 3 淨重
1.272
kg 皮重
1.678
kg
便利
通話管理
接聽/掛斷
保留通話
拒接來電
在兩個通話之間切換
內紙箱
長度
19
cm 包裝數
3 寬度
11
cm 高度
11.5
cm 淨重
0.159
kg 總重
0.32
kg 皮重
0.161
kg GTIN
2 48 95229 10046 0
功率
電池類型
鋰電池 充電式
是 音樂播放時間
3+9
小時 待機時間
50 小時 通話時間
2.5 小時 充電時間
2
小時
包裝尺寸
高度
17
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
9.5
cm 深度
3
cm EAN
48 95229 10046 6 總重
0.085
kg 淨重
0.053
kg 皮重
0.032
kg
產品尺寸
高度
2.7
cm 寬度
5.3
cm 深度
3.57
cm 重量
0.0296
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小/中/大) 充電纜線
Micro USB 纜線
設計
色彩
黑色
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