產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
TAV3000B/96
隆重介紹 Stevie
黑膠單曲與 LP、留聲機唱片、播放清單。復古的 Bluetooth® 唱機讓您沉浸其中，旋轉和播放效果同樣出色。派對甚至無需自備喇叭，這款播放機內建立體聲喇叭。
復古設計，現代音質
3 段速唱盤
Bluetooth® 5.4
低音反射式喇叭
這款唱盤看起來或許像您叔叔的露臺，但它渾厚、溫暖的音質和現代功能，可一點也不過時。多合一設計可完美融入書桌和床頭櫃，再加上便利的 Bluetooth® 和夥伴應用程式，讓您輕鬆聆聽黑膠唱片。
無論是從二手市場尋找到的唱片還是您最珍藏的限量版唱片，您可以播放 33 1/3 和 45 轉唱片，甚至是古早的 78 rpm 留聲機唱片。只要滑動選擇器選取想要的速度，就可以坐下放鬆沉浸在音樂之中。
雙向 Bluetooth® 連線可將播放清單串流到唱盤的內建喇叭，或者用無線喇叭或耳機播放唱片。您也可以將此唱片播放器的音樂廣播到不限數量的 Auracast™ 相容喇叭。
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。