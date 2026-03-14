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TAV9000F/96
Tina
全心全意，為您所愛的音樂提供強大效能，透過多功能 Bluetooth® 唱盤播放唱片、串流，亦可聆聽調頻廣播。您可擁有吸引目光的復古造型，以及提供強大立體聲的經典內建喇叭。
復古設計，現代音質
最高 240 W (120 W RMS)
2 段速唱盤
FM 收音機、Bluetooth® 5.4
致敬傳奇 1930 至 1950 年代飛利浦收音機的大膽中世紀風格，其豐富強勁的音效讓您駐足沉浸其中。復古風格細節 (如木質外觀與弧形喇叭網罩) 與時下便利功能 (如 Bluetooth® 及我們實用的輔助應用程式) 完美結合。
廣播串流或播放時，可傳遞渾厚溫暖的音質，最大 240 W (120 W RMS) 深沉震撼靈魂深處，在播放唱片時，則可達最大 120 W (60 W RMS)。兩個大型驅動器與兩個高頻喇叭，搭配低音喇叭與低音反射連接埠，將空氣填滿震耳高音、抒情中音與受控充滿力量的低音。
您能以 33 1/3 或 45 rpm 的速度，在模鑄鋁合金唱盤上旋轉黑膠，且若您偏好不在 Tina 上使用防塵套，可將其移除。經配重的鋁合金唱臂與防震機制確保可替換的 Audio-Technica 唱針能正確追蹤溝槽：在最大音量時，就算派對參與者瘋狂跳動，您的唱片卻仍穩定運行。
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。