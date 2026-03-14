2段速皮帶驅動唱盤。專為掌控強大力量而打造

您能以 33 1/3 或 45 rpm 的速度，在模鑄鋁合金唱盤上旋轉黑膠，且若您偏好不在 Tina 上使用防塵套，可將其移除。經配重的鋁合金唱臂與防震機制確保可替換的 Audio-Technica 唱針能正確追蹤溝槽：在最大音量時，就算派對參與者瘋狂跳動，您的唱片卻仍穩定運行。