去除所有細菌、有害的有機化合物與氯氣

Micro Pure 濾芯是一套多重過濾系統，可去除所有細菌、雜質和異味，給您潔淨、安全且口感一流的飲用水。擁有高科技設計的中空絲膜，其中包含超過 5200 億個微孔，可有效清除 99.99% 的各類細菌，而顆粒狀活性碳可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中所有對人體健康十分重要的礦物質。