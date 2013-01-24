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水龍頭式淨水器

WP3811
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    水龍頭式淨水器

    WP3811

    輕鬆享受純淨好水

    輕巧好安裝的淨水器，能去除細菌、有害有機化合物與氯氣，同時 Micro Pure 濾芯能保留水中有益的礦物質，給您潔淨的好水。 查看所有優點

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      先進且具有簡易顏色標記的 Pure Protect 警示會提醒使用者準時更換濾芯，而且操作極為簡便：當濾芯變成深灰色或褐色時，便是更換濾芯的時候。

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      先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。

      無需電力即可發揮最大效能

      設計操作無需電力即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。

      技術規格

      • 一般規格

        配件
        8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 警示標貼
        替換濾芯
        WP3911
        出水模式
        • 過濾後的蓮蓬
        • 未經過濾的蓮蓬
        • 未經過濾的直流水
        水流量
        2  l/min
        水流量
        5  °C

      • 設計規格

        顏色
        白色
        產品重量
        230  g
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        60 x 137 x 105  mm
        材質
        塑膠

      • 濾水系統

        除菌
        99.99  %
        除氯
        >75  %
        懸浮物去除
        3000 公升或大約 1 年
        去除 VOC (揮發性有機化合物)

      • 濾芯規格

        濾芯壽命
        2400 公升或約 8 個月
        主要濾芯組件
        • 中空絲膜
        • 粒狀活性碳 (GAC)

      • 輸入水狀態

        最低輸入水壓
        0.7  Bar
        最高輸入水壓
        3.5  Bar
        最高輸入水溫
        50  °C

      • 原產地

        可替換濾芯
        日本
        淨水器
        日本

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

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