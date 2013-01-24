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Micro Pure 濾芯是一套多重過濾系統，可去除所有細菌、雜質和異味，給您潔淨、安全且口感一流的飲用水。擁有高科技設計的中空絲膜，其中包含超過 5200 億個微孔，可有效清除 99.99% 的各類細菌，而顆粒狀活性碳可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中所有對人體健康十分重要的礦物質。
先進且具有簡易顏色標記的 Pure Protect 警示會提醒使用者準時更換濾芯，而且操作極為簡便：當濾芯變成深灰色或褐色時，便是更換濾芯的時候。
這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇桿，就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。
這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。
先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。
設計操作無需電力即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。
一般規格
設計規格
濾水系統
濾芯規格
輸入水狀態
原產地
永續性
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