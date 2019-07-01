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桌上型淨水器

WP3887

輕鬆享受純淨好水

設計精密的淨水器可濾除水中細菌、水溶鉛、化學物質、雜質及異味，給您更健康、口感更佳的飲用水。

查看所有優點

使用超長效 Micro X-Clean 濾芯

輕鬆享受純淨好水

  • 99.99% 細菌濾除率

  • 超長效濾芯

  • 每分鐘 3 公升高效流量

多重過濾系統提供潔淨、安全且口感一流的飲用水

多重過濾系統含有一個可有效清除 99.99% 細菌的高科技中空纖維絲膜，以及一個微細粒狀活性碳，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物 (三氯乙烯、四氯乙烯) 和有害工業污染物 (2-MIB)，例如揮發性有機化學物和農業污染物 (CAT 殺蟲劑)。此外還能去除自來水中氯所造成的不好氣味與味道。離子交換過濾層可去除有害的水溶性鉛。

大型濾芯設計，效果更好

一般家庭用水量的 1 年* (15,000 公升) 使用壽命。

高流量每分鐘可過濾高達 3 公升的水量

這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 3 公升的流量*，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要搖動和轉動旋轉式噴嘴，就能調整水的流出方向，並選擇要以直流或淋灑方式流出高效流量的水。

技術規格

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免責聲明

  1. 細菌去除率是根據 JIS S 3201:2010 (家用淨水器的測試方法)

  2. 每日 20 公升，使用壽命約 1 年 (實際壽命依照當地水質與水壓不同)

  3. 每分鐘 3 公升：根據水壓 100kPa，水溫 20¡æ

  4. 濾芯壽命會因當地水質和家庭用水量而異。建議及時替換濾芯以確保最佳過濾效果。