多重過濾系統提供潔淨、安全且口感一流的飲用水

多重過濾系統含有一個可有效清除 99.99% 細菌的高科技中空纖維絲膜，以及一個微細粒狀活性碳，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物 (三氯乙烯、四氯乙烯) 和有害工業污染物 (2-MIB)，例如揮發性有機化學物和農業污染物 (CAT 殺蟲劑)。此外還能去除自來水中氯所造成的不好氣味與味道。離子交換過濾層可去除有害的水溶性鉛。