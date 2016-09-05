分層動作控制薄膜，可讓音效更為精準

分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。