Fidelio 耳機
在舒適家中坐享高解析度音效
使用 Fidelio X2HR 耳機，在自己家中就能享受精緻且舒適的真實聆聽體驗。一邊沉浸在原音重現的音效細節，一邊讓精製的專屬貼合設計，完整您的感官體驗。
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在舒適家中坐享高解析度音效 高解析度音訊 覆耳式 音響開放式後背設計 透氣耳墊 強勁的 50 公釐釹磁石驅動器，範圍廣而精準
每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。
音響開放式後背架構，能夠帶來原音重現
音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。
分層動作控制薄膜，可讓音效更為精準
分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。
預傾斜驅動器讓耳朵受到的聲音反射降到最低
耳蓋經過精心設計，以 15 度傾角貼合您的耳朵，讓您沉浸在高度精準與純正的音效之中。音頻訊號會直接引導至您的耳朵，創造充滿動感的真實聽覺體驗。
自調式空氣懸吊搭配 3D 網眼，造就完美貼合度
自調式輕量懸吊搭配 3D 網眼，不只透氣，還能確保完美貼合耳形，始終如一。
透氣鵝絨襯墊有助於排除壓力與熱氣
飛利浦 Fidelio X2HR 採用精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、密度優化的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣，帶來舒適感受。
高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
雙層耳蓋設計，發揮音效精準度
飛利浦 Fidelio X2HR 的雙層耳蓋經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您聽見絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X2HR 成為在家享受音樂時的良伴。
豪華記憶泡棉耳墊，長時間配戴也很舒適
Fidelio X2HR 耳機所採用的每一種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊是採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
開放式 頻率距離
5 - 40,000 Hz 喇叭直徑
50 公釐 阻抗
30 歐姆 最大輸入功率
500 mW 敏感度
100 dB @ 1mW 失真 (THD)
<0.1% THD 驅動器類型
動態 高解析度音訊
是
連線能力
可拆式纜線
是 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
26.5
cm 包裝數
2 寬度
25.5
cm 總重
2.15
kg 高度
31
cm GTIN
1 69 51613 99201 9 淨重
0.87
kg 皮重
1.28
kg
包裝尺寸
高度
32
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
24
cm 深度
12
cm 內含產品件數
1 EAN
69 51613 99201 2 總重
0.91
kg 淨重
0.435
kg 皮重
0.475
kg
產品尺寸
高度
23
cm 寬度
19
cm 深度
11
cm 重量
0.38
kg
配件
其他
1 個纜線管理夾 音訊線
3.5 公釐立體聲纜線，長度=3 公尺 隨附轉接器
3.5-6.3 公釐轉接器插頭 OFC (無氧纜線)
是
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 貼耳材質
布料 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
開放式後背
UPC
UPC
8 89446 00718 3
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