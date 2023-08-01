Shaver 3000X Series 乾濕兩用電鬍刀
舒適潔淨的刮鬍效果
飛利浦 3000X 系列乾濕兩用電鬍刀為您帶來舒適潔淨的刮鬍效果，物超所值。27 片自動研磨 PowerCut 刀片、乾濕兩用效能及彈出式鬢角刀，讓電鬍刀易於使用且始終可靠。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver 3000X Series 乾濕兩用電鬍刀
舒適潔淨的刮鬍效果 採用 SkinProtect 技術 PowerCut 刀片 濕刮與乾刮 防鏽蝕刮鬍系統 4D 彈性刀頭 PowerCut 刀片帶來一致的潔淨刮鬍效果
27 片自動研磨刀片緊貼皮膚表面一致地剃除鬍鬚，每次都能打造光滑均勻的刮鬍效果。我們的自動研磨刀片在 2 年內都能保持鋒利如新。
不論在洗手槽前或淋浴時，都可以進行乾刮及濕刮
您可隨意選用方便的乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡沫或凝膠進行清爽的濕刮，即使在淋浴時也能使用。
4D 彈性刀頭緊貼您的面部輪廓，帶來舒適刮鬍體驗
浮動刀頭可從 4 個方向緊貼面部輪廓，與肌膚保持均勻接觸，避免刮傷和割傷。
適合剃頭髮
這款電鬍刀專為多功能解決方案所設計，讓您可以同時用來剃除面部毛髮和頭髮
呵護肌膚的防鏽蝕刮鬍系統
我們的刮鬍刀片採用手術級低致敏性不銹鋼製成，可防鏽蝕和防止沾染雜質，進而保護您的肌膚。
彈出式鬢角刀，適用於短髭和鬢角
使用彈出式鬢角刀修剪短髭和鬢角，輕鬆完成造型。
充電 1 小時可無線刮鬍 45 分鐘
持久耐用的鎳氫電池只需 1 小時即可充飽電，約可刮鬍 15 次。趕時間嗎？5 分鐘快速充電即可為您提供一次完整刮鬍所需的電量。
一觸即開，清潔方便
只需一按即可打開電鬍刀頭，然後在流水下沖洗乾淨。
人體工學握把操作更方便
穩妥防滑。即使沾濕使用，人體工學橡膠手柄依然穩妥舒適。
電量指示燈在需要充電時一目了然
告別電量耗盡的情況。電量指示燈讓您清楚看見低電量、電量耗盡或正在充電的狀態。
方便充電
Philips 在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support
專為您貼心打造，兼顧環保
這款電鬍刀的包裝不含塑膠，採用 90% 可回收物料製造，而我們的刀片生產設施則使用 100% 可再生電力。
具備防水性能，方便清潔或在淋浴時使用
在流水下沖洗或在淋浴時刮鬍。IPX7 防水等級代表電鬍刀可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
保護蓋
是 隨附彈出式鬢角刀
是
功率
運作時間
45 分鐘 電池類型
鎳氫 快速充電
是，5 分鐘 充電時間
1 小時即可充飽電
設計
色彩
深黑色 握把
人體工學握把和手柄
客戶服務
更換式刀頭
SH30 每 2 年更換一次 2 年保固
是
刮鬍效能
立體貼面
4D 彈性刀頭 刮鬍系統
PowerCut 刀鋒系統
27 個自動磨利刀片
每分鐘可修剪 55,000 次
使用簡單
乾濕兩用
濕刮或乾刮 清潔 顯示器
充電指示燈 操作
限無線使用 防水
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