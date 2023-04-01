產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
X5001/00
服貼刮鬍。額外肌膚保護*
飛利浦 5000X 系列專為日常舒適設計，提供服貼刮鬍體驗，並搭配額外的肌膚防護。肌膚防護技術有助於將刺激降至最低，讓您放心刮鬍，每天都能享受順暢舒適的刮鬍體驗。
360° 彈性刀頭
SkinGlide 保護塗層
防鏽蝕刮鬍系統
27 個 PowerCut 刀片，每分鐘可修剪 56,000 次
享受更舒適的刮鬍體驗。SkinGlide 保護塗層每平方公分配有 100,000 顆微型珠粒，可改善 20%** 在皮膚上的滑動效率，有助於減少摩擦並將刺激降至最低。
完全彈性刀頭可 360° 旋轉，即使在難以刮除的部位也能貼合皮膚。它能協助您在刮除毛髮的同時減少對肌膚的過度壓力，提供更服貼舒適的刮鬍體驗。
防鏽蝕刀片由手術級歐洲鋼材製成，有助於防止雜質影響刀片效能。低致敏性鋼材不刺激肌膚，有助於每日提供舒適的刮鬍體驗。
來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛刀類別定義，2024 年資料，於 2024 年 10 月進行的研究。
相較於飛利浦 S3000 系列
相較於無珠粒塗層