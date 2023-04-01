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Shaver 5000X series乾濕兩用電鬍刀

X5001/00

服貼刮鬍。額外肌膚保護*

飛利浦 5000X 系列專為日常舒適設計，提供服貼刮鬍體驗，並搭配額外的肌膚防護。肌膚防護技術有助於將刺激降至最低，讓您放心刮鬍，每天都能享受順暢舒適的刮鬍體驗。

查看所有優點
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

全球第 1 電鬍刀品牌1

具備 Skin Protect 技術

服貼刮鬍。額外肌膚保護*

  • 360° 彈性刀頭

  • SkinGlide 保護塗層

  • 防鏽蝕刮鬍系統

  • 27 個 PowerCut 刀片，每分鐘可修剪 56,000 次

平順滑動，有助於減少刺激

平順滑動，有助於減少刺激

享受更舒適的刮鬍體驗。SkinGlide 保護塗層每平方公分配有 100,000 顆微型珠粒，可改善 20%** 在皮膚上的滑動效率，有助於減少摩擦並將刺激降至最低。

即使在難刮部位仍維持完美貼合肌膚

即使在難刮部位仍維持完美貼合肌膚

完全彈性刀頭可 360° 旋轉，即使在難以刮除的部位也能貼合皮膚。它能協助您在刮除毛髮的同時減少對肌膚的過度壓力，提供更服貼舒適的刮鬍體驗。

具防鏽蝕效果且不刺激肌膚的刀片，提供持久舒適感

具防鏽蝕效果且不刺激肌膚的刀片，提供持久舒適感

防鏽蝕刀片由手術級歐洲鋼材製成，有助於防止雜質影響刀片效能。低致敏性鋼材不刺激肌膚，有助於每日提供舒適的刮鬍體驗。

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免責聲明

  1. 來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛刀類別定義，2024 年資料，於 2024 年 10 月進行的研究。 

  1. 相較於飛利浦 S3000 系列

  2. 相較於無珠粒塗層