Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀 X5004/00
Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀 X5004/00
俐落帥! 光芒從裡到外
飛利浦俐落X系列電鬍刀，舒適打造俐落輪廓，自信正對每日挑戰，透過肌膚舒適圈以及360-D貼面刀頭，滑順淨剃完美零死角!
查看所有優點
建議零售價格: NT$3,288.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀
俐落帥! 光芒從裡到外
飛利浦俐落X系列電鬍刀，舒適打造俐落輪廓，自信正對每日挑戰，透過肌膚舒適圈以及360-D貼面刀頭，滑順淨剃完美零死角!
查看所有優點
俐落帥! 光芒從裡到外
飛利浦俐落X系列電鬍刀，舒適打造俐落輪廓，自信正對每日挑戰，透過肌膚舒適圈以及360-D貼面刀頭，滑順淨剃完美零死角!
查看所有優點
建議零售價格: NT$3,288.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver X5000 series 俐落X系列電鬍刀
俐落帥! 光芒從裡到外
飛利浦俐落X系列電鬍刀，舒適打造俐落輪廓，自信正對每日挑戰，透過肌膚舒適圈以及360-D貼面刀頭，滑順淨剃完美零死角!
查看所有優點
俐落帥! 光芒從裡到外 每天刮鬍乾淨且滑順舒適 360-D貼面刀頭 肌膚舒適圈 防鏽蝕刮鬍系統 27 個 PowerCut 刀片，每分鐘可修剪 56,000 次 翻開設計方便清潔
您可以輕鬆清潔電鬍刀。只要按下單鍵按鈕，即可打開電鬍刀刀頭沖洗。
選擇方便乾刮或清爽濕刮
無論您偏好以何種方式刮鬍，本電鬍刀都能滿足您的需求。舒適乾刮或清爽濕刮。搭配刮凝膠或刮鬍泡，或在淋浴時使用。
刮鬍乾淨且滑順舒適
舒適刮鬍。肌膚舒適圈每平方公分有 100,000 顆微珠，可改善滑動效率達 20%** 以將皮膚刺激降至最低。
完美貼合不同輪廓，舒適淨剃臉部死角
彈性十足的刀頭可 360 度旋轉，即使是難刮部位也能完美貼合肌膚並刮除毛髮，避免過度用力，將刺激降至最低。
防鏽蝕系統照顧肌膚
我們的電鬍刀刀片採用外科級歐洲鋼材製成，可抗鏽蝕，並能防止刀片雜質附著。防過敏鋼材不刺激皮膚。
藉助人體工學防滑把手自信刮鬍
全面掌控您的刮鬍體驗。圓形握把設計讓您以任何角度握持電鬍刀時都不會滑動，即使在淋浴時也不例外。
旅行時也安心
確保您的電鬍刀不會意外耗盡電力。按住開關 LED 按鈕 3 秒以鎖定電鬍刀攜帶旅行，如此便不會因意外開啟電源而耗盡電池電力。
充電 1 小時可刮鬍 50 分鐘，5 分鐘快速充電
充電 1 小時即可提供 50 分鐘的刮鬍時間，或是插上插頭立即持續供電。趕時間嗎？只要充電 5 分鐘，就能提供足夠電力完成一次完整刮鬍。
USB-A 充電，不隨附變壓器。無塑膠包裝。
Philips 在產品製造的各個層面推動永續發展。此包裝可回收且不含任何塑膠零件。我們致力於減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，請透過客戶服務中心聯絡我們：www.philips.com/support
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
旅行及收納
保護蓋
功率
電池類型
鋰電池 充電 自動變壓
100-240 V 運作時間
50 分鐘 最大耗電量
4.5
W 輸入電壓
5 V
設計
握把
人體工學直立式握把 色彩
藍色 電鬍刀刀頭
圓滑
客戶服務
更換式刀頭
SH30 每 2 年更換一次 2 年保固
是
刮鬍效能
刮鬍系統
PowerCut
27 個刀片，每分鐘可修剪 56,000 次
使用簡單
乾濕兩用 清潔 顯示器
Skinease 技術
立體貼面
360° 彈性刀頭 肌膚防護
相較於 Philips S3000 系列 * 相較於無珠粒塗層
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。