帶來服貼、滑順且均勻的刮鬍體驗

使用不鏽鋼製的 27 個自動磨利 ComfortCut 刀片，享受長效性能。每分鐘可修剪 56,000 次，讓您有效刮除每一根毛髮，每次刮鬍均能獲得服貼、滑順且均勻的觸感。