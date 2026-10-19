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我的飛利浦體毛刀無法達到均勻的修剪效果

如果體毛刀無法平整地修剪毛髮，下方疑難排解秘訣或可協助您找到解決方案。

我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。或者，您可以觀看下方影片以解決問題。

此頁面的資訊適用於下列機型： QC5130/15, QG3150/30, QC5170/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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