飛利浦支援
我的飛利浦體毛刀無法達到均勻的修剪效果
如果體毛刀無法平整地修剪毛髮，下方疑難排解秘訣或可協助您找到解決方案。
我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。或者，您可以觀看下方影片以解決問題。
與體毛刀搭配使用的修剪組件或修整梳具必須正確安裝在機身上，這點很重要。如果配件未正確放置，體毛刀可能無法運作，或是無法達到預期效果。
如果您將體毛刀用力按在頭皮或皮膚上，可能會意外地將設定變更為高或低，或施加不均勻的壓力。這可能會導致毛髮長短不一。
為獲得最佳的修剪體驗，請確保體毛刀與皮膚完全接觸，且在移動時要輕柔而穩定。
為獲得最佳效果，請務必逆著毛髮生長方向進行修剪。修剪毛髮時，請務必記住毛髮會朝不同方向生長。
因此，為獲得平整的修剪效果，請嘗試以不同方向 (向上、向下、橫向) 移動體毛刀，使其涵蓋所有毛髮。
潮濕的毛髮較難修剪，因為毛髮會黏在皮膚上，可能會被裝置漏掉。因此，建議您在毛髮完全乾燥時進行修剪。
飛利浦體毛刀可能隨附不同的配件，可用於修剪毛髮和鬍鬚。請務必在對應區域使用正確的配件。
臉部毛髮通常比頭髮硬。因此，鬍鬚配件僅針對鬍鬚進行設計與測試。
鬢角刀的修剪組件和梳具通常比電動剪髮器的要小。此裝置可讓您輕鬆深入較小的區域，例如鼻子下方。相反地，較寬的梳具和修剪組件是專為理髮所設計。
因此，若要平整修剪，請確定您使用正確的配件。
並非所有鬢角刀都適合用於修剪非常長的鬍鬚 (> 10 公釐)，需要多修剪幾次才能達到理想效果。
如果這些秘訣都沒有幫助，您的體毛刀可能內部受損。建議您為體毛刀申請維修或更換。
此頁面的資訊適用於下列機型： QC5130/15, QG3150/30, QC5170/00. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›