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我的飛利浦體毛刀/剪髮器無法運作

如果您的體毛刀或剪髮器無法運作，以下的疑難排解提示可協助您尋找解決方案。

我們建議您依照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。 

此頁面的資訊適用於下列機型： QG3150/30.

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