我的飛利浦體毛刀/剪髮器無法運作

產品全球2年保固
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如果您的體毛刀或剪髮器無法運作，以下的疑難排解提示可協助您尋找解決方案。
我們建議您依照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。
使用被水淋濕的電動裝置非常危險。因此，為了您的安全，飛利浦防水或防淋浴灑水體毛刀只會在未連接電源線時運作。
請嘗試將體毛刀的插頭從主電源拔下，然後重新開啟其電源。
體毛刀需要定期清潔才能正常運作。毛髮或碎屑可能會卡在裝置中並影響其效能。
清潔體毛刀前，請先判斷體毛刀是可水洗還是僅適合乾式清潔。
可水洗體毛刀
這類裝置上印有水龍頭或淋浴符號。若要清潔這類裝置，請取下配件和刀具，然後用水清潔其下方區域。
請勿使用肥皂水或任何清潔劑，因為這麼做可能會去除刀具上的保護性潤滑油，影響其效能。將各個配件分別清洗並擦乾，然後重新裝回體毛刀。
非水洗式體毛刀
這類裝置上印有打叉的水龍頭符號。這類產品無法用水清洗。取下配件後，請使用隨附的小刷子或棉花棒來清潔其下方區域。
含可水洗配件的非水洗式體毛刀
某些飛利浦鬢角刀無法水洗，但其配件可供水洗。對於這類裝置，請取下配件來進行水洗。請先確認配件已完全乾燥，然後再將其裝回體毛刀。
請觀看下方的教學影片，瞭解如何清潔這類裝置。
如需特定型號的更詳細說明，請參閱使用手冊。
如果您的體毛刀或剪髮器有隨附潤滑油，飛利浦建議您定期塗抹潤滑油，讓產品能夠高效率運作。您可以在體毛刀或剪髮器的修剪組件齒上塗抹幾滴潤滑油。您可以使用包裝中提供的潤滑油或任何其他縫紉機油。
提示：此資訊僅適用於產品有隨附潤滑油的情況。如果未隨附潤滑油，就不必使用潤滑油。
飛利浦體毛刀的電池電力可能已耗盡。建議您為體毛刀充飽電，然後嘗試再次開啟電源。
備註：充電時間和運作時間可能會因體毛刀的型號而有不同。請查看使用手冊以取得更多資訊。
如果產品使用拋棄式 AA 電池運作，現在可能已需更換電池。更換電池時，請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。僅限採用使用手冊指定的正確拋棄式電池。請勿混用不同類型的電池或新舊電池。
產品是否包含 USB 充電纜線？
如果飛利浦體毛刀/剪髮器隨附 USB 充電纜線，請務必在為裝置充電時，將其連接到適用的電源供應器。飛利浦的估計充電時間是以使用 5V 1A USB 插頭變壓器為依據。如果使用其他電源，充電時間可能會大幅延長。
提示：需要用來為裝置充電的變壓器嗎？按一下這裡，然後使用頁面頂端的搜尋列搜尋「HQ87」。
此頁面的資訊適用於下列機型： QG3150/30.
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