我的飛利浦體毛刀/剪髮器無法運作

如果您的體毛刀或剪髮器有隨附潤滑油，飛利浦建議您定期塗抹潤滑油，讓產品能夠高效率運作。您可以在體毛刀或剪髮器的修剪組件齒上塗抹幾滴潤滑油。您可以使用包裝中提供的潤滑油或任何其他縫紉機油。

提示：此資訊僅適用於產品有隨附潤滑油的情況。如果未隨附潤滑油，就不必使用潤滑油。