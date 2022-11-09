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    • 使用完整的原廠產品型號 (例如 GC6440、HD9650/90 或 HX9351/52)。
    • 依名稱搜尋：「Sonicare Diamondclean」、「健康氣炸鍋 XXL」、「Oneblade」，特別是如果要找電動牙刷；含「/」的電動牙刷型號 (例如 HX9361/62)。我們建議您檢查產品包裝 (型號可能在底部) 或您的發票。一些常見錯誤；HX680A、HX939B、HX6100 等，是牙刷的握把或充電器。
    • 至於電鬍刀鬢角刀OneBlade：「NL9206AD」是工廠的郵遞區號；型號在其附近。例子包括：S7788/55、QP2620/65、QT4070/41。

     

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    個人護理

    個人護理

    個人護理產品特約客戶服務中心  

    南港服務站

    地址:

    台北市南港區市民大道7段61號1F

    電話：

    02-27882033

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    南西服務站

    地址:

    台北市太原路156-2號

    電話：

    02-25566371

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六：09:00 ~ 12:00

    週日及公眾假期休息，逢連續假期週六不營業

    中和服務站

    地址:

    新北市中和區中正路766號5樓

    電話：

    02-22233646

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    新竹服務站

    地址:

    新竹市東大路2段371號 

    電話：

    03-5265901

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    台中服務站

    地址:

    台中市烏日區長壽路102號

    電話：

    04-23380456

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    逢連續假期週六不營業

    彰化服務站

    地址:

    彰化市仁愛路80號

    電話：

    04-7281338

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六：09:00 ~ 12:30

    週日及公眾假期休息

    嘉義服務站

    地址:

    嘉義市上海路43號

    電話：

    05-2362381

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六：09:00 ~ 12:00

    週日及公眾假期休息，逢連續假期週六不營業

    台南服務站

    地址:

    台南市崇善八街25號

    電話：

    06-3367562

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六：09:00 ~ 12:00

    週日及公眾假期休息，逢連續假期週六不營業

    高雄服務站

    地址:

    高雄市前鎮區光華二路306號 

    電話：

    07-7169882

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    花蓮服務站

    地址:

    花蓮縣吉安鄉自強路127-1號

    電話：

    38-563511 / 038-536511

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六：09:00 ~ 12:30

    週日及公眾假期休息

    宜蘭服務站

    地址:

    宜蘭市縣民大道二段412號

    電話：

    03 -9373755

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 18:00

    週六週日及公眾假期休息

    金門服務站

    地址:

    金門縣金城鎮光前路39-8號

    電話：

    082-325141

     

    服務時間:

    週一至週五 : 09:00 ~ 20:00

    週六：09:00 ~ 20:00

    週日及公眾假期休息

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    淨水器產品特約客戶服務中心

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    母嬰健康產品特約經銷商

    家用電器特約客戶服務中心  

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    常見問題集

    1. 我的產品故障，我該如何修理它？它會在保修範圍內嗎？

    很多時候，當產品沒有達到預期的性能時，問題可以在家中解決，而無需送修。

    請使用我們的在線的故障排除和常見問題解答來查找常見問題的解決方案：

     

    查找您的產品及其常見問題解答

     

    如果您無法在線解決問題，您可以通過以下兩種方式預約驗貨：

    1) 1) 在線註冊您的產品（不適用於電視、母嬰產品、Gaggia 和 Saeco 咖啡機）—點擊此處

    2)  聯繫我們的客戶服務中心 — 點擊這裡


    如果您的產品仍在保修期內，將免費維修。

     

    飛利浦保修

    2. 我的產品保修多長時間？

    根據不同的產品類別，飛利浦的保修期通常為 12 到 24 個月。

    要查找您產品的保修期和條款與條件，請查看我們的保修條款。 

    3. 我的產品不在保修範圍內；飛利浦還能幫助我嗎？

    如果您的產品不再在保修期內，我們會努力令你解決產品問題，使維修過程盡可能方便、輕鬆。建議的解決方案和最終成本將根據產品類型、使用年限和您選擇的運輸方式而有所不同。


    對於沒有維修選項的產品，我們根據產品不同的使用年限提供不同的折扣以購買新的飛利浦產品。

     

    有關咖啡機和母嬰產品支援，請聯繫我們的客戶服務中心

    4. 我無法找到我需要的產品支持；我怎樣才能聯繫你尋求幫助？

    我們的目標是為我們的所有產品提供優秀的在線支持，但也意識到有時您可能很難找到您尋找的信息。


    在聯繫我們之前，請閱讀以下提示以在我們的網站上尋求支持：


    在哪裡可以找到產品支持？


    如果您仍然無法找到所需的信息，您可以通過聊天服務、電子郵件或電話聯繫我們的客戶服務中心。 

     

    O個人護理、家用電器客戶服務中心熱線服務時間：

     

    • 週一至週六：上午 9 時至下午 6時
    • 週日及公眾假期休息

    5. 維修需要多長時間？

    我們的目標是在我們的服務中心收到您的產品之日起 7 個工作日內維修並將您的產品退還給您。

    請注意維修最多可能需要 14 天，視乎零件物流情況。）

     

    請聯繫我們的客戶服務中心獲取最新信息

    6. 在哪裡可以找到授權的飛利浦服務中心？

    飛利浦有不同的特約服務中心來專門處理不同產品類別的售後服務，請檢查以下鏈接以查找最近的飛利浦維修服務。

     

    查找最近的飛利浦授權客戶服務中心 - 單擊此處


    如果需要更多支援，請聯繫我們的客戶服務中心。

     

    個人護理、家用電器客戶服務中心熱線服務時間：

    •週一至週六：上午9時至下午6時

    •週日及公眾假期休息

    7. 我在哪裡可以買到我的產品的備件和配件？

    如果您需要為您的產品訂購備件或配件，您可以聯繫我們的客戶服務中心熱線（個人護理和家用電器）。


    服務時間：

    • 週一至週六：上午9:00至下午6:00
    • 星期日及公眾假期休息

    8. 在哪裡可以找到我的產品型號？

    您的產品型號可以在包裝盒、用戶手冊或產品本身上找到。如果您在查找產品型號時需要進一步幫助，請單擊此處啟動查找型號支持頁面。

    Number Five
    9. 我移居國外/我在國外購買產品。我的保證會受到影響嗎？

    根據產品的不同，飛利浦的保修期通常為 12 到 24 個月。


    要查找您產品的保修期和條款與條件，請查看我們的保修條款 。

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