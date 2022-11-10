請注意，本保固服務不適用於以下情況:



1. 購買證明被竄改或產品上的生產日期序號被竄改、移除或已無法辨識。

2. 產品購買時即是有瑕疵的庫存商品。

3. 產品已被非授權服務機構或人士維修或變更。

4. 損壞是由於超出預期目的的過度使用造成的，例如一般家庭以外的使用（如工業、商業用）而造成的損壞。

5. 損壞是由於不當使用(包括使用未經授權的配件、耗材及更換零件)或保養不周(例如零件被水垢堵塞) ，或濫用造成的。

6. 損壞是由於環境狀況不符合產品使用手冊指示或其他不按照產品使用手冊使用造成的。

7. 故障是由於所連接的週邊設備、額外設備或配件(包含軟體)造成的，而該等設備或配件是在產品使用手冊建議以外的。

8. 損壞是由於動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸﹝除非產品使用手冊明確指出產品可沖洗﹞等造成的。

9. 自然磨損的零配件、需更換的耗材，例如電動牙刷刷頭、刮鬍刀刀網、刀頭等，或玻璃製品。

10. 正常磨損和損耗，例如剝落、刮痕、磨損、變色或褪色。

11. 您從國外進口/攜入的產品可能出現因該產品並非為使用於您所在的國家而設計、製造或核可使用，而未能正常運作。

12. 產品因相關聯的服務供應商的問題，例如網路干擾，而未能正常運作。

13. 其他在產品使用手冊中指出的不適用保固的情況。