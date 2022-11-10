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飛利浦支援

Philips 保護健康

智能睡眠・睡眠・哮喘 

飛利浦為其產品自購買之日起，提供特定期限內的保固服務。 只要在合格期限內提供有效的購買憑證，飛利浦將負責維修或更換，由缺陷材料和製造品質所造成的瑕疵，費用由飛利浦承擔。 使用未經授權的更換零配件，而造成產品的損壞將使本保固失效。 敬請使用者應需嚴格遵守用戶手冊中的所有說明。 

保修期

以下表列各類飛利浦產品的保修期：

 

Health

Deep sleep headband

24 months

Deep sleep headband replacement sensors

No warranty

Snoring relief band

24 months

Better sleep program

No warranty

 

本保修是您法定保修權利的補充，您的法定保修權利不受飛利浦的保修限制。

您可能獲得特定產品的額外保修 :

• 要獲得飛利浦延長保修的資格，請在購買後 90 天內在您的 MyPhilips 帳戶中註冊您的產品。

• 註冊後，您將收到一封確認電子郵件，當中包含延長保修的詳細信息。

• 妥善保管您的收據和確認電子郵件，作為延長保修的證明。

保修條件

每部新產品的保修期由購買日起開始計算，保修期的長短是因產品類別而異，請參閱保修期部分以了解您的產品的具體期限，而有效的購買證明是必須的。


飛利浦保修適用於按用戶手冊中所述的預期用途正確處理使用的產品，在安裝或使用產品之前，請仔細閱讀使用說明書。


根據您的產品和故障情況，飛利浦將為您確定最佳服務選項。當飛利浦維修時，存儲在連接產品中的數據可能會丟失，我們建議您在送修產品之前備份數據，飛利浦不會對此數據損失負責。

什麼不包括在保修政策內？

保固不包括以下情況：
• 間接或後果性損失，如時間損失、數據丟失或收入損失；
• 用戶自己對產品進行活動的補償，例如定期維護、安裝固件更新或
 
保存數據。
保固不適用:
• 購買證明以任何方式被修改或不合法;
• 產品上的型號、序號或生產日期編號被修改、移除或不合法;
• 產品是以有缺陷庫存狀態而購買的; 
• 維修或產品修改已由非授權服務機構或人士進行;
• 損壞是由於過度使用並超出預期目的而造成的; 
• 損壞由濫用產品而造成;
• 損壞由環境狀況而造成，即不依照產品用戶手冊的説明使用;
• 損壞由連接週邊設備、額外設備或配件(包括軟件)而造成，而該等設備在用戶手冊的建議之外。 
• 機組的損壞，包括但不限於由動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸造成﹝除非用戶手冊明確指出產品可沖洗﹞;
• 正常磨損和損耗，或其本質是可更換的易耗部件﹝例如吸塵機集塵袋等﹞; 
• 當您進口產品時可能出現的狀況，產品並非為您使用該產品的國家而設計、製造或批准使用，而導致未能正常操作; 
• 產品因為登入服務供應商或與其連接的問題，例如登入網絡遇上干擾﹝例如有線電視、衛星或互聯網﹞、訂閱用戶或相應用戶線路錯誤、本地網絡錯誤﹝纜線、檔案伺服器、用戶線路﹞，以及傳送網絡錯誤﹝干擾、擾亂、錯誤或不良網絡質素﹞而未能正常操作;
• 產品由於其部件損耗而產生故障，而部件其本質上是消耗品;
• 非電器部件。

一般消費者

專業人士

關於飛利浦

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