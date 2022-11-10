飛利浦為其產品自購買之日起，提供特定期限內的保固服務。 只要在合格期限內提供有效的購買憑證，飛利浦將負責維修或更換，由缺陷材料和製造品質所造成的瑕疵，費用由飛利浦承擔。 使用未經授權的更換零配件，而造成產品的損壞將使本保固失效。 敬請使用者應需嚴格遵守用戶手冊中的所有說明。
以下表列各類飛利浦產品的保修期： Health
以下表列各類飛利浦產品的保修期：
Health
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Deep sleep headband
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24 months
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Deep sleep headband replacement sensors
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No warranty
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Snoring relief band
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24 months
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Better sleep program
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No warranty
本保修是您法定保修權利的補充，您的法定保修權利不受飛利浦的保修限制。 您可能獲得特定產品的額外保修 : • 要獲得飛利浦延長保修的資格，請在購買後 90 天內在您的 MyPhilips 帳戶中註冊您的產品。 • 註冊後，您將收到一封確認電子郵件，當中包含延長保修的詳細信息。 • 妥善保管您的收據和確認電子郵件，作為延長保修的證明。
本保修是您法定保修權利的補充，您的法定保修權利不受飛利浦的保修限制。
您可能獲得特定產品的額外保修 :
• 要獲得飛利浦延長保修的資格，請在購買後 90 天內在您的 MyPhilips 帳戶中註冊您的產品。
• 註冊後，您將收到一封確認電子郵件，當中包含延長保修的詳細信息。
• 妥善保管您的收據和確認電子郵件，作為延長保修的證明。
每部新產品的保修期由購買日起開始計算，保修期的長短是因產品類別而異，請參閱保修期部分以了解您的產品的具體期限，而有效的購買證明是必須的。
飛利浦保修適用於按用戶手冊中所述的預期用途正確處理使用的產品，在安裝或使用產品之前，請仔細閱讀使用說明書。
根據您的產品和故障情況，飛利浦將為您確定最佳服務選項。當飛利浦維修時，存儲在連接產品中的數據可能會丟失，我們建議您在送修產品之前備份數據，飛利浦不會對此數據損失負責。
每部新產品的保修期由購買日起開始計算，保修期的長短是因產品類別而異，請參閱保修期部分以了解您的產品的具體期限，而有效的購買證明是必須的。
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