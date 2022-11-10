飛利浦對其個人健康產品提供自購買日起算二年*的全球保固服務。在產品保固期限內，如發生因材料或製造瑕疵造成的產品故障，且您完全依照使用手冊指示使用，無其他保固除外情況(請詳以下保固除外情況)，飛利浦將提供免費維修或更換服務。

* HY1200、 Philips Sonicare Power Up 、Philips One電動牙刷等產品提供一年保固，及其他產品依其所附的保固書上所示的較短保固期。



飛利浦使用原廠零件提供保固維修服務。飛利浦亦可選擇以更換部件的方式提供快速保固維修服務，維修更換下來的零部件所有權將歸飛利浦擁有並回收處理。



當您需要保固服務時，您須出示購買證明﹝例如發票或產品購買的通路商的購買紀錄，上面載有產品名稱、型號、購買日期、銷售通路名稱等﹞以利確認產品是否於保固期內。保固期自購買證明上所示的購買日期起算。經確認產品於保固期內，您可享有免費的保固服務。若產品已過保固期，您不再享有免費的保固服務，但您可選擇自行付費維修。

延長保固:

部分飛利浦個人護理產品有享有延長保固的資格。除了本頁底部規定的保固期外，如果您在購買後 90 天內在「我的飛利浦」帳戶中註冊產品，您可能還有資格獲得免費延長保固。自購買之日起 90 天內，登入您的「我的飛利浦」帳戶並按照產品註冊說明操作，以瞭解您的產品是否符合資格。



其它保固期及保固條款請詳產品包裝內所附的保固卡。