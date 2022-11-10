飛利浦對其個人健康產品提供自購買日起算二年*的全球保固服務。在產品保固期限內，如發生因材料或製造瑕疵造成的產品故障，且您完全依照使用手冊指示使用，無其他保固除外情況(請詳以下保固除外情況)，飛利浦將提供免費維修或更換服務。 延長保固: 部分飛利浦個人護理產品有享有延長保固的資格。除了本頁底部規定的保固期外，如果您在購買後 90 天內在「我的飛利浦」帳戶中註冊產品，您可能還有資格獲得免費延長保固。自購買之日起 90 天內，登入您的「我的飛利浦」帳戶並按照產品註冊說明操作，以瞭解您的產品是否符合資格。
* HY1200、 Philips Sonicare Power Up 、Philips One電動牙刷等產品提供一年保固，及其他產品依其所附的保固書上所示的較短保固期。
飛利浦使用原廠零件提供保固維修服務。飛利浦亦可選擇以更換部件的方式提供快速保固維修服務，維修更換下來的零部件所有權將歸飛利浦擁有並回收處理。
當您需要保固服務時，您須出示購買證明﹝例如發票或產品購買的通路商的購買紀錄，上面載有產品名稱、型號、購買日期、銷售通路名稱等﹞以利確認產品是否於保固期內。保固期自購買證明上所示的購買日期起算。經確認產品於保固期內，您可享有免費的保固服務。若產品已過保固期，您不再享有免費的保固服務，但您可選擇自行付費維修。
其它保固期及保固條款請詳產品包裝內所附的保固卡。
飛利浦對其個人健康產品提供自購買日起算二年*的全球保固服務。在產品保固期限內，如發生因材料或製造瑕疵造成的產品故障，且您完全依照使用手冊指示使用，無其他保固除外情況(請詳以下保固除外情況)，飛利浦將提供免費維修或更換服務。
延長保固:
部分飛利浦個人護理產品有享有延長保固的資格。除了本頁底部規定的保固期外，如果您在購買後 90 天內在「我的飛利浦」帳戶中註冊產品，您可能還有資格獲得免費延長保固。自購買之日起 90 天內，登入您的「我的飛利浦」帳戶並按照產品註冊說明操作，以瞭解您的產品是否符合資格。
請注意，本保固服務不適用於以下情況: 2. 產品購買時即是有瑕疵的庫存商品。 3. 產品已被非授權服務機構或人士維修或變更。 4. 損壞是由於超出預期目的的過度使用造成的，例如一般家庭以外的使用（如工業、商業用）而造成的損壞。 5. 損壞是由於不當使用(包括使用未經授權的配件、耗材及更換零件)或保養不周(例如零件被水垢堵塞) ，或濫用造成的。 6. 損壞是由於環境狀況不符合產品使用手冊指示或其他不按照產品使用手冊使用造成的。 7. 故障是由於所連接的週邊設備、額外設備或配件(包含軟體)造成的，而該等設備或配件是在產品使用手冊建議以外的。 8. 損壞是由於動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸﹝除非產品使用手冊明確指出產品可沖洗﹞等造成的。 9. 自然磨損的零配件、需更換的耗材，例如電動牙刷刷頭、刮鬍刀刀網、刀頭等，或玻璃製品。 10. 正常磨損和損耗，例如剝落、刮痕、磨損、變色或褪色。 11. 您從國外進口/攜入的產品可能出現因該產品並非為使用於您所在的國家而設計、製造或核可使用，而未能正常運作。 12. 產品因相關聯的服務供應商的問題，例如網路干擾，而未能正常運作。 13. 其他在產品使用手冊中指出的不適用保固的情況。
1. 購買證明被竄改或產品上的生產日期序號被竄改、移除或已無法辨識。
請注意，本保固服務不適用於以下情況:
2. 產品購買時即是有瑕疵的庫存商品。
3. 產品已被非授權服務機構或人士維修或變更。
4. 損壞是由於超出預期目的的過度使用造成的，例如一般家庭以外的使用（如工業、商業用）而造成的損壞。
5. 損壞是由於不當使用(包括使用未經授權的配件、耗材及更換零件)或保養不周(例如零件被水垢堵塞) ，或濫用造成的。
6. 損壞是由於環境狀況不符合產品使用手冊指示或其他不按照產品使用手冊使用造成的。
7. 故障是由於所連接的週邊設備、額外設備或配件(包含軟體)造成的，而該等設備或配件是在產品使用手冊建議以外的。
8. 損壞是由於動物、閃電、不正常電壓、火災、天災、運輸或水浸﹝除非產品使用手冊明確指出產品可沖洗﹞等造成的。
9. 自然磨損的零配件、需更換的耗材，例如電動牙刷刷頭、刮鬍刀刀網、刀頭等，或玻璃製品。
10. 正常磨損和損耗，例如剝落、刮痕、磨損、變色或褪色。
11. 您從國外進口/攜入的產品可能出現因該產品並非為使用於您所在的國家而設計、製造或核可使用，而未能正常運作。
12. 產品因相關聯的服務供應商的問題，例如網路干擾，而未能正常運作。
13. 其他在產品使用手冊中指出的不適用保固的情況。
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