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Philips Sonicare AirFloss Ultra

牙間噴嘴

HX8032/05
Sonicare
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  • 2 週內牙齦變得更健康，效果保證* 2 週內牙齦變得更健康，效果保證* 2 週內牙齦變得更健康，效果保證*
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    Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙間噴嘴

    HX8032/05

    2 週內牙齦變得更健康，效果保證*

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Ultra 噴嘴是有效清潔齒縫最輕鬆的方式。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$480.00

    Philips Sonicare AirFloss Ultra 牙間噴嘴

    2 週內牙齦變得更健康，效果保證*

    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Ultra 噴嘴是有效清潔齒縫最輕鬆的方式。 查看所有優點

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    對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Ultra 噴嘴是有效清潔齒縫最輕鬆的方式。 查看所有優點

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    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      2 週內牙齦變得更健康，效果保證*

      專為沒有定期使用牙線習慣的使用者而設計

      • 2 個噴嘴
      可清除高達 99.9% 的牙菌斑***

      可清除高達 99.9% 的牙菌斑***

      AirFloss Pro/Ultra 可針對使用部位清除高達 99.9% 的牙菌斑。***

      空氣與微粒水珠技術

      空氣與微粒水珠技術

      我們經臨床證明的效果由我們的獨家技術達成，這項技術將空氣與漱口水或清水結合，溫和有效地清潔齒間與牙齦邊緣。

      輕鬆建立健康好習慣

      輕鬆建立健康好習慣

      齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。

      經臨床證實牙齦保健效果跟使用牙線一樣有效**

      經臨床證實牙齦保健效果跟使用牙線一樣有效**

      飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床證實其改善牙齦健康效果與牙線相當。** 短短兩週內協助改善牙齦健康。

      有助於預防齒間蛀牙

      有助於預防齒間蛀牙

      飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 噴嘴能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。

      高性能噴嘴

      高性能噴嘴

      全新的 AirFloss Pro/Ultra 高性能噴嘴讓空氣與微粒水珠技術更上一層樓，提供前所未有的效果及效率。

      三發集中水柱可自訂設定

      三發集中水柱可自訂設定

      AirFloss Pro/Ultra 的強力噴嘴可依您的喜好自訂，在每次按下啟動按鈕時噴出一發、兩發或三發集中水柱。

      技術規格

      • 內附配件

        AirFloss Ultra 噴嘴
        2

      • 使用簡單

        風力集中吹嘴附件
        輕鬆卡上與拆下

      • 清潔效能

        為獲得最佳效果
        請每 6 個月更換一次噴嘴

      • 設計與外型

        噴嘴顏色
        灰色

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          • * 由輕中度牙齦發炎的病患搭配手動牙刷與抗菌漱口水使用時，可達到此效果。AirFloss 空氣動能牙線機經過設計，可協助無定期使用牙線習慣者培養每日清潔齒縫的健康習慣。如需詳細資訊，請參閱「支援」索引標籤下的「常見問答集」。
          • * * 針對使用部位；實驗室研究結果可能與實際口腔內使用結果有所差異
          • 否則退費