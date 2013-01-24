每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
HX8331/01
HX8431/02
HX8381/01
AirFloss Pro/Ultra 可針對使用部位清除高達 99.9% 的牙菌斑。***
我們經臨床證明的效果由我們的獨家技術達成，這項技術將空氣與漱口水或清水結合，溫和有效地清潔齒間與牙齦邊緣。
齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床證實其改善牙齦健康效果與牙線相當。** 短短兩週內協助改善牙齦健康。
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 噴嘴能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。
全新的 AirFloss Pro/Ultra 高性能噴嘴讓空氣與微粒水珠技術更上一層樓，提供前所未有的效果及效率。
AirFloss Pro/Ultra 的強力噴嘴可依您的喜好自訂，在每次按下啟動按鈕時噴出一發、兩發或三發集中水柱。
內附配件
使用簡單
清潔效能
設計與外型