如果你不只想看電視，而是更想感受它的存在呢？有了 Philips Ambilight，智慧 LED 可即時將螢幕上的色彩投射到牆上或房間內。你會有個更大的螢幕，無時無刻都感覺身歷其境，音樂也有專屬的燈光秀。