如果你不只想看電視，而是更想感受它的存在呢？有了 Philips Ambilight，智慧 LED 可即時將螢幕上的色彩投射到牆上或房間內。你會有個更大的螢幕，無時無刻都感覺身歷其境，音樂也有專屬的燈光秀。
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如果你不只想看電視，而是更想感受它的存在呢？有了 Philips Ambilight，智慧 LED 可即時將螢幕上的色彩投射到牆上或房間內。你會有個更大的螢幕，無時無刻都感覺身歷其境，音樂也有專屬的燈光秀。
溫馨舒適、平和靜心。即使顯示器處於待機模式，Ambilight 也能持續運作。只要按下遙控器上的 Ambilight 按鍵，就能享受理想的環境燈效。
即使是重低音，也能搭配燈效，把交響樂變成閃耀的燈光秀。無論你喜歡哪種音樂，Ambilight 都能隨著音效和節奏，展現絕倫的燈光秀。
將電影的戲劇張力帶進房內，在牆上閃現爆炸的火花，並延伸廣角鏡頭的畫面。您可隨著心情設定 Ambilight 的強度，也可以將其關閉。
投身在戰場上，探索這個世界吧。Philips Ambilight 大型顯示器 的 LED 燈能快速反應您的動作，讓您在動作與冒險中彷彿身歷其境，每一個關鍵毫秒都不放過。
Ambilight 讓您能清楚看見賽場上的每一個動作。選擇最棒的電視觀看足球賽事，全新升級觀看體驗。
延伸劇院體驗，放大臨場興奮感。有了 Ambilight，能夠更深刻體驗戲劇張力，感受劇中角色的每一動作。
用大型顯示器來玩遊戲？就在你以為不可能會有更激烈的動作時，Ambilight 會直接在整間房內為您帶來遊戲刺激感。
在音樂模式中，Ambilight 會將動態的絢麗燈光秀投射在螢幕上和其他地方，讓您的播放清單「活」過來。
“現在沒有 Ambilight 就不想看電視了！這不只是單單一台設備，它真的改變了一切！”
Philips 大型顯示器 客戶，2017年於法國進行調查
“我使用 Phillips Ambilight 大型顯示器 已經 9 年多了，而且我不打算換用別牌”
Philips 大型顯示器 客戶，2017年於法國進行調查
“我有時候會邀請朋友到家裡看電影，然後讓他們看到特別的效果。”
2018 年 5 月 Ambilight 消費者研究
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