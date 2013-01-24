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Ambilight
    Philips Ambilight
    Philips Ambilight

    Ambilight，Philips 的唯一首選。

     

    如果你不只想看電視，而是更想感受它的存在呢？有了 Philips Ambilight，智慧 LED 可即時將螢幕上的色彩投射到牆上或房間內。你會有個更大的螢幕，無時無刻都感覺身歷其境，音樂也有專屬的燈光秀。
    Philips Ambilight

    Ambilight 讓一切與眾不同

    這裡提供部分使用者使用 Ambilight 的方式
    Philips Ambilight 顛覆一切

    Ambilight 讓您隨心所欲

    Philips 大型顯示器 放鬆模式

    放鬆身心，營造氣氛。

     

    溫馨舒適、平和靜心。即使顯示器處於待機模式，Ambilight 也能持續運作。只要按下遙控器上的 Ambilight 按鍵，就能享受理想的環境燈效。
    Philips Ambilight 音樂模式

    音樂，鼓動人心。

     

    即使是重低音，也能搭配燈效，把交響樂變成閃耀的燈光秀。無論你喜歡哪種音樂，Ambilight 都能隨著音效和節奏，展現絕倫的燈光秀。

    Ambilight 讓您心滿意足   

    Philips Ambilight 電影體驗

    沉浸其中的電影體驗。

     

    將電影的戲劇張力帶進房內，在牆上閃現爆炸的火花，並延伸廣角鏡頭的畫面。您可隨著心情設定 Ambilight 的強度，也可以將其關閉。
    Philips Ambilight 電競遊戲環境燈效

    遊玩遊戲，點亮戰火。

     

    投身在戰場上，探索這個世界吧。Philips Ambilight 大型顯示器 的 LED 燈能快速反應您的動作，讓您在動作與冒險中彷彿身歷其境，每一個關鍵毫秒都不放過。

    Ambilight 顛覆一切

    用心感受，盡力玩樂，是生活中的不可或缺。

    按一下 ⓘ 取得詳細資料
    Philips Ambilight 大型顯示器 | 最適合觀看足球、體育賽事的大型顯示器

    體育賽事
    Ambilight 讓您一秒就到球場 ⓘ                   

    Ambilight 讓您一秒就到球場

     

    Ambilight 讓您能清楚看見賽場上的每一個動作。選擇最棒的電視觀看足球賽事，全新升級觀看體驗。

    電影 
    Ambilight 把劇院搬到家中 ⓘ                   

    Philips Ambilight 大型顯示器 | 最適合觀看電影、帶來戲劇之夜的大型顯示器

    Ambilight 把劇院搬到家中

     

    延伸劇院體驗，放大臨場興奮感。有了 Ambilight，能夠更深刻體驗戲劇張力，感受劇中角色的每一動作。 
    Philips Ambilight 大型顯示器 | 最適合遊玩電玩的大型顯示器

    電競遊戲
    Ambilight 躍然螢幕上 ⓘ                   

    Ambilight 躍然螢幕上

     

    用大型顯示器來玩遊戲？就在你以為不可能會有更激烈的動作時，Ambilight 會直接在整間房內為您帶來遊戲刺激感。

    音樂
    Ambilight 讓生活中充滿美妙音樂 ⓘ                   

    Philips Ambilight 大型顯示器 | 最適合聆聽音樂的大型顯示器

    Ambilight 讓生活中充滿美妙音樂

     

    在音樂模式中，Ambilight 會將動態的絢麗燈光秀投射在螢幕上和其他地方，讓您的播放清單「活」過來。
    Philips Ambilight 大型顯示器 | 放鬆模式

    闔家歡樂
    Ambilight 營造合適的氣氛ⓘ                   

    Ambilight 營造合適的氣氛

     

    看螢幕看到眼睛痠了嗎？把顯示器關掉，Ambilight 的暖色系燈效能為您打造完美氣氛，讓人身心放鬆。

    選用 Ambilight 的理由

    “現在沒有 Ambilight 就不想看電視了！這不只是單單一台設備，它真的改變了一切！”

     

    Philips 大型顯示器 客戶，2017年於法國進行調查

    “我使用 Phillips Ambilight 大型顯示器 已經 9 年多了，而且我不打算換用別牌”

     

    Philips 大型顯示器 客戶，2017年於法國進行調查

    “我有時候會邀請朋友到家裡看電影，然後讓他們看到特別的效果。”

     

    2018 年 5 月 Ambilight 消費者研究
    *Phillips.com 網站上的電視與影音產品未於 Philips 線上商店販售。保固、交貨和退貨等相關條件，係由您所選擇的零售商決定。如需更多資訊，請參閱零售商所採用的條件。

    Instagram 上的 #ambilight 照片  

    Ambilight 紫色模式 | 動態模式
    擁有者 @emilthorup
    Ambilight大型顯示器 的燈效 | 藍色、綠色、黃色
    擁有者 @phineas89
    Ambilight 大型顯示器 的燈效 | 粉紅色、紫色、橘色、紅色
    擁有者 @leaon1
    在 Ambilight 大型顯示器 上播放音樂
    擁有者 @pdegoede
    Ambilight 智慧大型顯示器
    擁有者 @emilthorup
    Ambilight 粉紅色模式
    擁有者 @e_no_mis

    Instagram 上的 #ambilight 照片  

    Ambilight 粉紅色模式
    擁有者 @e_no_mis
    Ambilight 紫色模式 | 動態模式
    擁有者 @emilthorup
    Ambilight 大型顯示器 的燈效 | 粉紅色、紫色、橘色、紅色
    擁有者 @leaon1
    在 Ambilight 大型顯示器 上播放音樂
    擁有者 @pdegoede
    Ambilight 智慧大型顯示器
    擁有者 @emilthorup
    Ambilight大型顯示器 的燈效 | 藍色、綠色、黃色
    擁有者 @phineas89

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