利用 LED 的優勢，如更深沉的黑色與更廣闊的觀賞角度，加上 Philips P5 AI 影像處理器，帶來更深層的對比度、更豐富的色彩、極為流暢的動作與更細微的細節，即使在陰影處與突出色區域也能發揮效果。最後，還提供 Ambilight 的獨家體驗，Philips 能夠充分發揮 OLED 的優勢。
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利用 LED 的優勢，如更深沉的黑色與更廣闊的觀賞角度，加上 Philips P5 AI 影像處理器，帶來更深層的對比度、更豐富的色彩、極為流暢的動作與更細微的細節，即使在陰影處與突出色區域也能發揮效果。最後，還提供 Ambilight 的獨家體驗，Philips 能夠充分發揮 OLED 的優勢。
Philips OLED 能夠以真實的深度與細微的細節呈現 栩栩如生的 HDR 內容。無與倫比的 HDR 性能是由P5 影像處理器解鎖：若您正在觀看 Netflix 的原創劇集等 4K UHD 內容，就能夠享受每個場景的完整色彩呈現。若您正在觀看以標準動態範圍成像接收的內容 (如 YouTube 上的 Full HD (1080p) 影片)，P5 則會提升畫質。因此，您將會擁有色彩更豐富、更深層且更接近 HDR 畫質的觀賞體驗。
65OLED935/96
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