Philips OLED 能夠以真實的深度與細微的細節呈現 栩栩如生的 HDR 內容。無與倫比的 HDR 性能是由P5 影像處理器解鎖：若您正在觀看 Netflix 的原創劇集等 4K UHD 內容，就能夠享受每個場景的完整色彩呈現。若您正在觀看以標準動態範圍成像接收的內容 (如 YouTube 上的 Full HD (1080p) 影片)，P5 則會提升畫質。因此，您將會擁有色彩更豐富、更深層且更接近 HDR 畫質的觀賞體驗。