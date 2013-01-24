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OLED
    Philips OLED 特色
    Philips OLED 差異 

    Philips OLED 差異

     

    利用 LED 的優勢，如更深沉的黑色與更廣闊的觀賞角度，加上 Philips P5 AI 影像處理器，帶來更深層的對比度、更豐富的色彩、極為流暢的動作與更細微的細節，即使在陰影處與突出色區域也能發揮效果。最後，還提供 Ambilight 的獨家體驗，Philips 能夠充分發揮 OLED 的優勢。

    什麼是 OLED？  

    Philips OLED | 最適合觀看足球、體育賽事的大型顯示器

    更真實呈現運動賽事

                   

    Philips OLED 可真實呈現任何具有小型動作的影像，不會產生色移、模糊或閃爍等現象。加上其出色卓越的畫質，即使從廣闊的觀賞角度觀看，自體發光像素也能呈現同樣出色的影像。
    Philips OLED TV | 最適合觀看電影、帶來戲劇之夜的大型顯示器

    充分發揮影片的戲劇張力

                   

    Philips OLED 擁有自體發光像素，可產生更深層的對比與更深沉的黑色。您會在每個場景中看到更豐富的色彩、極為流暢的動作與更細微的細節。
    Philips OLED TV | 最適合遊玩電玩的大型顯示器

    更加和諧的電競遊玩體驗

                   

    自體發光像素可提高 HDR 遊戲的畫質，並加快反應時間的速度 
    Philips OLED TV | 最適合聆聽音樂的大型顯示器

    生活中處處是藝術

                   

    Philips OLED 更纖薄、更輕巧。看看這薄如紙張且出乎所有意料之外的未來主義設計。

    高動態範圍成像 (HDR)
    提供比豐富更豐富的色彩，呈現比深沉更深沉的暗處。

     

    Philips OLED 能夠以真實的深度與細微的細節呈現 栩栩如生的 HDR 內容。無與倫比的 HDR 性能是由P5 影像處理器解鎖：若您正在觀看 Netflix 的原創劇集等 4K UHD 內容，就能夠享受每個場景的完整色彩呈現。若您正在觀看以標準動態範圍成像接收的內容 (如 YouTube 上的 Full HD (1080p) 影片)，P5 則會提升畫質。因此，您將會擁有色彩更豐富、更深層且更接近 HDR 畫質的觀賞體驗。

     

     
    未採用 Ultra HD  採用 Ultra HD
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    栩栩如生，真實呈現

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