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如何使用飛利浦鼻毛修容刀？

飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。請觀看下方影片，瞭解如何使用修容刀。如需如何使用鼻毛修容刀的進一步詳細說明，請參閱以下各節。

此頁面的資訊適用於下列機型： NT3160/10.

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