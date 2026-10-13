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如何使用飛利浦鼻毛修容刀？
飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。請觀看下方影片，瞭解如何使用修容刀。如需如何使用鼻毛修容刀的進一步詳細說明，請參閱以下各節。
鼻毛修容刀內建安全防護層，例如兩側各有修剪組件的型號，可確保刀片不會直接接觸皮膚。安全防護層會留下殘留的短毛髮。展現俐落造型，無須擔心割傷、毛髮內生或拉扯毛髮。將修容刀放入鼻子。旋轉修整刀頭，捕捉以不同方向生長的毛髮。請勿將修整刀頭插入鼻孔過深。若為配備旋轉尖端的刀頭，請插入約 5 公釐。若為直線型尖端的修整刀頭，請插入約 12 公釐。旋轉時，您可以將修容刀的平坦面靠在皮膚上，減少異物搔癢感。修剪眉毛時，請務必將眉毛梳裝上修整刀頭。梳具有利於將毛髮修剪至想要的長度。
本裝置可使用相同刀組來修剪鼻毛和耳毛。修剪前，請確定裝置乾淨，且鼻子和耳朵沒有任何黏液或蠟。使用鼻毛修容刀後，看到殘留毛髮是正常現象。毛髮被剪成較短的長度，因此剩餘的毛髮會繼續保護肌膚的安全與舒適 (可作為防禦系統，避免微粒侵入)。每次使用後請徹底清潔。
如果產品隨附精準修整刀頭，則可用其修整並維持鬍鬚和鬢角造型，以及頸部的毛髮。若要以最有效率的方式修剪，請將梳具平坦的部分靠著皮膚，然後緩慢移動修容刀。對毛髮生長的方向施加輕微壓力。細部修整梳具提供下列長度與設計：細部修整梳具 M = 剩餘毛髮長度 3 公釐或 0.12 英吋細部修整梳具 L = 剩餘毛髮長度 5 公釐或 0.19 吋備註：第一次使用時，請務必將精準修整刀頭搭配其梳具使用。之後要不要搭配梳具使用都可以。請記住，若使用精準修容刀時不搭配梳具，就會修剪其接觸到的每一根毛髮。
此頁面的資訊適用於下列機型： NT3160/10.
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