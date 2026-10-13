如何使用飛利浦鼻毛修容刀？

鼻毛修容刀內建安全防護層，例如兩側各有修剪組件的型號，可確保刀片不會直接接觸皮膚。安全防護層會留下殘留的短毛髮。展現俐落造型，無須擔心割傷、毛髮內生或拉扯毛髮。



將修容刀放入鼻子。旋轉修整刀頭，捕捉以不同方向生長的毛髮。請勿將修整刀頭插入鼻孔過深。若為配備旋轉尖端的刀頭，請插入約 5 公釐。若為直線型尖端的修整刀頭，請插入約 12 公釐。旋轉時，您可以將修容刀的平坦面靠在皮膚上，減少異物搔癢感。



修剪眉毛時，請務必將眉毛梳裝上修整刀頭。梳具有利於將毛髮修剪至想要的長度。