飛利浦美體刀或女用除毛刀應用於濕潤或乾燥的皮膚？

若想感受舒適及順暢移動產品，您可以在潮濕的皮膚上使用。潮濕狀況下使用時，請定期沖洗產品頭以去除毛髮，並確保其能持續在皮膚上平順移動。請務必完全沾濕皮膚。請注意，濕的毛髮較容易黏在皮膚上，在乾燥皮膚上的效能可能比較好。使用後輕拍皮膚使其乾燥。