傳承 50 年的專業咖啡傳統與知識，飛利浦為懂得享受生活中美好事物的人士設計出輕鬆便利的咖啡機。每款咖啡機皆具備獨一無二的沖煮系統，確保您的義式濃縮咖啡或濾煮式咖啡薈萃最濃醇的風味和香氣。牛奶選項可讓您從冰箱中直接取出牛奶，新鮮現打奶泡，無時無刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。

進一步瞭解