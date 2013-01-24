輕觸全自動義式咖啡機的按鈕，即刻現磨咖啡豆，調製出一杯又一杯新鮮沖煮的咖啡。盡情享用義式濃縮咖啡、卡布奇諾、拿鐵或瑪奇朵，還可搭配內建奶泡功能現打的新鮮奶泡。並可依您的喜好逐步選擇沖煮方式。
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Saeco 在 1985 年發明第一台全自動義式咖啡機，讓您在自家廚房即可享用道地的義式咖啡。這是 Saeco 30 年創新的第一個技術里程碑。
Saeco 持續致力於高品質工藝和設計時尚咖啡機，並反映出專業咖啡師的實際程序與技術。每位經驗豐富的義大利咖啡師都是本能地用心沖煮出完美的義式咖啡，而沖煮出完美義式咖啡的藝術也是一門科學。Saeco 30 年的創新經驗獲得 110 項註冊專利，您只需要輕觸按鈕即可在家複製相同的程序，簡單且毫不費力。
Cappuccinatore 的問世，代表您終於可以在家自行製作卡布奇諾咖啡。只要輕觸按鈕，自動奶泡器就可透過吸管從牛奶盒中直接吸取鮮奶，打出現做奶泡。
引領風潮的 Saeco 香氣萃取系統。預潤沖煮程序會濕潤研磨好的咖啡粉，以釋放咖啡的內部特質，並讓香味散發出來，就像專業的咖啡職人一樣。
Saeco 蒸餾沖泡系統讓咖啡迷可依據自身喜好，撥轉按鈕，設定義式濃縮咖啡的乳脂泡沫層 (crema) 與稠度。
Saeco 推出經久耐用的可調式 100% 陶瓷研磨器。不論您使用什麼樣的混合咖啡豆，此項專利技術保證能萃取出咖啡豆中最豐富的香醇美味。
Saeco 的專利 Latte Perfetto 技術提供更多創新功能，可將牛奶兩度打出奶泡，直接注入杯中，讓綿密柔滑的完美奶泡覆蓋在咖啡頂層！獨特的雙鍋爐式牛奶壺可存放在冰箱內，具備自動雙重清洗功能，進一步強化衛生。
Saeco 發明了蒸餾沖泡零件。而現在專利的 VariPresso 蒸餾沖泡鍋爐更進一步革命創新，能夠調整沖煮壓力並製作份量更多的咖啡，讓您享受各種咖啡風味。