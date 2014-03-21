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奶瓶加熱器與消毒鍋 (1)

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    Avent 快速奶瓶加熱器
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    Avent 快速奶瓶加熱器

    SCF355/00

    • 均勻加熱，不產生高溫點
    • 快速加熱
    • 溫和解凍
    • 也可加熱嬰兒食品
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