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大型顯示器

Ambilight (42)

1–12 / 42 筆結果
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Ambilight

  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

50PUH8808/96
  • 126 公分 (50")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Picture Engine 畫質增強引擎 120Hz
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

65PUH8808/96
  • 164 公分 (65")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Picture Engine 畫質增強引擎 120Hz
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K Ambilight 顯示器

75PML9108/96
  • 189 公分 (75") Ambilight 顯示器
  • Dolby Atmos 音效
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • 飛利浦智慧型顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

75PUH8808/96
  • 189 公分 (75")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Picture Engine 畫質增強引擎 120Hz
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K Ambilight MiniLED 顯示器

55PML9108/96
  • 139 公分 (55 吋) Ambilight MiniLED 顯示器
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • 飛利浦智慧型顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K Ambilight MiniLED 顯示器

65PML9108/96
  • 164 公分 (65 吋) Ambilight MiniLED 顯示器
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • 飛利浦智慧型顯示器
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  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

55PUH8808/96
  • 139 公分 (55")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Picture Engine 畫質增強引擎 120Hz
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
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  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K AMBILIGHT 顯示器

55OLED809/96
  • 139 公分 (55") AMBILIGHT 顯示器
  • P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
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  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K AMBILIGHT 顯示器

77OLED789/96
  • 194 公分 (77 吋) AMBILIGHT 顯示器
  • P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
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  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD OLED 顯示器

48OLED707/96
  • P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • Dolby Atmos 音效
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
  • 121 公分 (48") Android 顯示器
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  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD OLED 顯示器

65OLED707/96
  • P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • Dolby Atmos 音效
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
  • 164 公分 (65") Android 顯示器
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  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
4K UHD OLED 顯示器

55OLED707/96
  • P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • Dolby Atmos 音效
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
  • 139 公分 (55") Android 顯示器
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