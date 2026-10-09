產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

大型顯示器

Smart 大型顯示器 (136)

1–12 / 136 筆結果
排序:

Smart 大型顯示器

  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
4K UHD LED 大型顯示器

65PUH7251/96
  • 164 公分 (65 吋) 4K UHD LED 大型顯示器
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
檢視產品
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
4K UHD LED 大型顯示器

50PUH7251/96
  • 126 公分 (50 吋) 4K UHD LED 大型顯示器
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
檢視產品
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
4K UHD LED 大型顯示器

75PUH7251/96
  • 189 公分 (75 吋) 4K UHD LED 大型顯示器
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
檢視產品
  • Philips 7200 series
  • Philips 7200 series

Philips 7200 series
4K UHD LED 大型顯示器

43PUH7251/96
  • 108 公分 (43 吋) 4K UHD LED 大型顯示器
  • Google TV™
  • Dolby Vision 與 Dolby Atmos
檢視產品
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
飛利浦智慧型 LED 顯示器

43PFH6559/96
  • Full HD LED 顯示器
  • 108 公分 (43") 智慧型顯示器
  • Google TV™
檢視產品
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
飛利浦智慧型 LED 顯示器

32PHH6509/96
  • HD LED 顯示器
  • 80 公分 (32") 智慧型顯示器
  • Google TV™。
檢視產品
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series

6700 series
飛利浦智慧型 QLED 顯示器

32PQT6731/96
  • QLED 顯示器
  • 80 公分 (32") 智慧型顯示器
  • Google TV™。
檢視產品
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

65PUH8288/96
  • 164 公分 (65")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
檢視產品
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series
  • 6700 series

6700 series
飛利浦智慧型顯示器

40PFH6710/96
  • Full HD LED 顯示器
  • 1000 公分 (40") 智慧型顯示器
  • Google TV™
檢視產品
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

50PUH8528/96
  • 126 公分 (50")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
  • 3 向式 Ambilight 顯示器
檢視產品
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
飛利浦智慧型顯示器

32PHH6559/96
  • HD LED 顯示器
  • 80 公分 (32") 智慧型顯示器
  • Google TV™。
檢視產品
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
4K UHD LED 智慧型顯示器

70PUH8218/96
  • 177 公分 (70")
  • 支援主要 HDR 格式
  • P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
檢視產品