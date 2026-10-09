產品全球2年保固
立即前往飛利浦官方店領取入會禮
官方購買享7天鑑賞期
大型顯示器
所有系列
Smart 大型顯示器
Screen size
0cm
0"
Voice Assistant
Google 助理 (84)
可搭配 Alexa 運作 (20)
可搭配 Google 助理運作 (74)
Smart TV
All Smart 顯示器 (84)
Android 顯示器 (16)
技術
4K Ultra HD LED HDR (74)
Dolby Atmos (74)
Dolby Vision Atmos (74)
P5 Picture Engine 畫質增強引擎 (20)
Ambilight
All Ambilight 顯示器 (4)
Ambilight 3-sided (4)
No Ambilight (34)
139 cm (18)
55 inch (20)
Philips 7200 series4K UHD LED 大型顯示器
6500 series飛利浦智慧型 LED 顯示器
6700 series飛利浦智慧型 QLED 顯示器
LED4K UHD LED 智慧型顯示器
6700 series飛利浦智慧型顯示器
6500 series飛利浦智慧型顯示器