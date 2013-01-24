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CityVision Moto

頭燈燈泡

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  • 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂
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    CityVision Moto 頭燈燈泡

    12636CTVBW

    安全守護，安心無憂

    為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。 查看所有優點

    CityVision Moto 頭燈燈泡

    安全守護，安心無憂

    為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。 查看所有優點

    安全守護，安心無憂

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    CityVision Moto 頭燈燈泡

    安全守護，安心無憂

    為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。 查看所有優點

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      安全守護，安心無憂

      能見度最多提高 40%

      • 燈具類型：HS1
      • 1 入裝
      • 12 V，35/35 W
      頭燈光線可投射出獨特橘光效果

      頭燈光線可投射出獨特橘光效果

      飛利浦魔極光車頭燈是專為摩托車騎士在市區內行駛所開發。飛利浦摩托車燈泡可投射出獨特搶眼的橘光效果，因此能吸引路上其他駕駛人的注意力，讓他們更容易看到騎士。

      專為騎士市區行駛而設計

      專為騎士市區行駛而設計

      飛利浦魔極光車頭燈是專為提升摩托車騎士的市區行車安全所設計。其散發的橘光效果可吸引他人注意力，同時亮度提升 40%，因此讓行車體驗更有安全保障，對降低意外事故發生率也有正面幫助。

      恪守 ECE 優質標準規定

      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

      飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

      飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

      具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

      防震係數高達 10G

      防震係數高達 10G

      飛利浦魔極光車燈採用先進技術設計，防震係數高達 10G，壽命更持久。此款摩托車燈泡是搭配極度耐震的雙線圈燈絲進行安裝，因此可抵抗多種不同的震動類型，甚至包括實體衝擊在內。

      道路能見度提高 40%

      飛利浦魔極光頭燈讓道路能見度提高 40%，可有效提高摩托車騎士的行車安全。由於能有更高的道路能見度，飛利浦摩托車燈能也讓騎士更清楚看到障礙物，並有效降低意外事故的發生機會。

      飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      技術規格

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        35/35  W

      • 行銷規格

        期望效果
        看見前路同時被注視
        產品特色
        亮度高出 40%

      • 產品說明

        型號
        HS1 魔極光
        範圍
        CityVision Moto
        技術
        鹵素
        機座
        PX43t
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        類型
        HS1

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 照明特性

        流明
        825 ±15%
        色溫
        達 3200 K

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        39894630
        訂購條目
        12636CTVBW

      • 外包裝資訊

        每件總重
        463  g
        高度
        13  cm
        長度
        25.500  cm
        寬度
        19  cm

      • 包裝資料

        包裝類型
        塑膠盒
        EAN1
        8727900398946
        EAN3
        8727900398953

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        46.3  g
        高度
        12.900  cm
        長度
        9.500  cm
        每件淨重
        22  g
        包裝數量 / MOQ
        10
        寬度
        4.860  cm

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