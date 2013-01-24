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安全守護，安心無憂
為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
安全守護，安心無憂
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安全守護，安心無憂
為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。 查看所有優點
飛利浦魔極光車頭燈是專為摩托車騎士在市區內行駛所開發。飛利浦摩托車燈泡可投射出獨特搶眼的橘光效果，因此能吸引路上其他駕駛人的注意力，讓他們更容易看到騎士。
飛利浦魔極光車頭燈是專為提升摩托車騎士的市區行車安全所設計。其散發的橘光效果可吸引他人注意力，同時亮度提升 40%，因此讓行車體驗更有安全保障，對降低意外事故發生率也有正面幫助。
飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。
具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。
飛利浦魔極光車燈採用先進技術設計，防震係數高達 10G，壽命更持久。此款摩托車燈泡是搭配極度耐震的雙線圈燈絲進行安裝，因此可抵抗多種不同的震動類型，甚至包括實體衝擊在內。
飛利浦魔極光頭燈讓道路能見度提高 40%，可有效提高摩托車騎士的行車安全。由於能有更高的道路能見度，飛利浦摩托車燈能也讓騎士更清楚看到障礙物，並有效降低意外事故的發生機會。
一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
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