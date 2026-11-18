160Hz 更新率，影像超級順暢優異

在玩精采刺激的遊戲時，您需要不會延遲的超順暢影像。這款飛利浦顯示器畫面刷新率高達每秒 160 次，比一般顯示器更有效地加快速度。若畫面速率太低，螢幕上的敵人看起來會像定點跳躍，難以瞄準射擊。160Hz 的畫面速率可清楚呈現出遺漏的關鍵影像，超流暢顯示敵人動作，讓您能輕鬆瞄準目標。輸入延遲率超低，畫面不撕裂，這款飛利浦顯示器絕對是您最佳的遊戲夥伴。