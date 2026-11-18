產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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拓展遊戲視野
以驚人的色彩和清晰度暢玩遊戲。此 Evnia 顯示器的 4K UHD 解析度與 160 Hz 更新率，非常適合需要更高畫質又不想犧牲速度的遊戲玩家。
Evnia 3000
27 吋 (68.5 公分)
3840 x 2160（4K 超高畫質）
在玩精采刺激的遊戲時，您需要不會延遲的超順暢影像。這款飛利浦顯示器畫面刷新率高達每秒 160 次，比一般顯示器更有效地加快速度。若畫面速率太低，螢幕上的敵人看起來會像定點跳躍，難以瞄準射擊。160Hz 的畫面速率可清楚呈現出遺漏的關鍵影像，超流暢顯示敵人動作，讓您能輕鬆瞄準目標。輸入延遲率超低，畫面不撕裂，這款飛利浦顯示器絕對是您最佳的遊戲夥伴。
Philips 顯示器搭載 0.3 ms Smart MBR，可有效消除拖影與動態模糊，呈現更清晰、精準的畫面，提升遊戲體驗。即使是快速移動的動作與戲劇性的場景轉換，也能流暢呈現。是暢玩刺激且講求靈敏反應之遊戲的最佳選擇。
這些 Philips 顯示器採用高效能面板，可呈現 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 解析度影像。無論您是需要極度細緻影像以使用 CAD 解決方案的專業人士、3D 圖形應用程式使用者，或是處理大型試算表的財務高手，Philips 顯示器都能讓您的影像與圖形栩栩如生。
「IPS」文字標記／商標及相關技術專利均屬其各自所有人所有。
以 CIE1976 為基礎的 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 覆蓋範圍、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區域和 Adobe RGB 區域。
如欲獲得最佳輸出效能，務請確認您的顯示卡能夠達到此飛利浦顯示器的最高解析度與更新率。
反應時間值等同於 SmartResponse
Smart MBR 的作用在於調整亮度以減少模糊，因此在 Smart MBR 開啟時無法調整亮度。為了減少動態模糊的狀況，LED 背光會與螢幕更新同步閃爍，這可能會造成顯著的亮度變化。
Smart MBR 是遊戲最佳化模式。開啟 Smart MBR 可能會導致明顯的螢幕閃爍。建議不使用遊戲功能時，將其關閉。
請注意，低輸入延遲功能為永久啟用且無法關閉。
這款顯示器致力於永續發展：底座的腳架和耳機放置架使用 35% 再生塑膠製成，而顯示器的機殼則使用 85% 消費後回收再生塑膠製成。
NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort。
請務必將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新為最新版本，請至 NVIDIA 網站查看更多資訊：https://www.nvidia.com/
請確定您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®。
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顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。