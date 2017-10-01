產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
AC5659/80
加倍淨化，體積不變
隨時隨地以視覺化方式瞭解並掌控您的空氣。我們的連線式清淨機配備專利雙氣流系統，能在最大達 130 平方公尺的房間內提供優異的效能，可抵禦過敏原、有害氣體、微粒、細菌與病毒。
減少過敏原、氣體和異味
捕捉 99.97% 的微粒
可連接應用程式
適合大型空間
採用多段式主動過濾系統設計，微粒通過濾網時捕捉其中 99.97%，就算小至 0.3 微米* 也不放過，而這是最常見的空氣傳播過敏原大小，諸如花粉、灰塵、寵物皮屑等。
此產品搭配敏感的過敏原模式，可有效偵測並減少花粉等過敏原。通過 ECARF (過敏研究基金會歐洲中心) 防敏認證。
超敏感過敏原模式可偵測室內過敏原等級最輕微的變化，並立即回應，將室內的過敏原量回復到安全等級。
白色葡萄球菌測試由第三方實驗室進行，條件參照根據 GB21551.3-2010 使用白色葡萄球菌測得的抗菌性，初始濃度為 1.3*10^5 cfu/m3，結果顯示在使用細菌與病毒模式運作 1 小時後，濃度降低 > 99.9%。
去除 99.97% > 0.3 微米的粒子：由第三方實驗室進行測試，自通過濾網的空氣測得該數據。
衰減測試於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行。在 28.5m3 的測試空間中進行測試，其中具有 100-200 微克的霧化空氣傳播型 A 型流感 (H1N1)，結果顯示在使用細菌與病毒模式運作 30 分鐘內，空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 的濃度下降 > 99.9%。
CADR：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試