產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

所有系列

Series 5000i 空氣清淨機

已停產

支援

Series 5000i空氣清淨機

AC5659/80

Series 5000i 空氣清淨機

已停產

前往商店

登入或建立帳戶

註冊您的產品

即可立刻存取手冊、客製化支援等。快速又簡單。

立即註冊

手冊和說明文件

Quick start guide Philips Series 5000i Air Purifier AC5659/80 - English (US)

  • PDF 檔案, 4 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Series 5000i Air Purifier AC5659/80 - English (US)

  • PDF 檔案, 193.2 kB
  • 13 March 2026

常見問題集

疑難排解

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助