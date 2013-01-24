平日/週末鬧鐘設定，順應您的生活風格

基於現代時下生活風格的設計理念，這款時鐘收音機具備雙重鬧鈴功能，可讓您針對工作日與週末設定不同的鬧鈴時間，甚至可個別設定伴侶的鬧鈴。您可自訂週一到週日整週的鬧鈴時間為同一時間。或者，您還可設定週一到週五工作日的早起鬧鈴，週六與週日則為賴床鬧鈴。無論您的選擇為何，這項便利的功能讓您不用每晚都要忙著調整不同的鬧鈴時間了。