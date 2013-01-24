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iPhone / iPod 專用時鐘收音機

DC320/98
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    iPhone / iPod 專用時鐘收音機

    DC320/98

    在 iPhone/iPod 的音樂中醒來

    在您最愛的 iPhone/iPod 音樂或廣播節目中醒來。PureDigital 與 wOOx 技術的結合，呈現優異音質清晰度的生動低音效果。內建的 MP3 連線讓您也能播放其他便攜式音樂播放機的音樂。

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    在 iPhone/iPod 的音樂中醒來

    在您最愛的 iPhone/iPod 音樂或廣播節目中醒來。PureDigital 與 wOOx 技術的結合，呈現優異音質清晰度的生動低音效果。內建的 MP3 連線讓您也能播放其他便攜式音樂播放機的音樂。

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    在您最愛的 iPhone/iPod 音樂或廣播節目中醒來。PureDigital 與 wOOx 技術的結合，呈現優異音質清晰度的生動低音效果。內建的 MP3 連線讓您也能播放其他便攜式音樂播放機的音樂。

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      此系統總輸出功率達 12 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

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      相較於採用傳統類比音訊處理技術的擴充底座播放機，使用的是來自 iPod/iPhone 的類比音訊輸出；而 Pure Digital 先進的音效處理技術能提供更為優異的音效表現。藉由收集 iPod/iPhone 的數位音訊輸出，並在每個電路階段進行數位處理，能呈現更高的訊噪比，帶給您無以倫比、完美平衡的清晰音質。

      wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音

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      wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

      技術規格

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod touch
        • iPod touch 第二代
        • iPod touch 第二代 8/16/32 GB
        • iPod nano 第三代
        • iPod nano 第四代
        • iPod nano 第五代
        • iPod classic
        • iPod 第五代
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod mini
        • iPod nano 第一代
        • iPod nano 第二代

      • 音訊播放

        支架播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 快速快轉及倒帶
        • 下一首及前一首曲目
        • 播放及暫停

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        自動數位選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 便利

        時鐘/版本
        數位
        鬧鐘
        • 雙重鬧鈴時間
        • 蜂鳴響鬧
        • 收音機鬧鐘
        • 重複響鬧 (小睡功能)
        人性化操作
        睡眠定時
        背光
        背光顔色
        顯示類型
        LCD
        遙控器
        多功能

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        2 x 6W
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內建喇叭
        5
        釹磁系統
        喇叭增強功能
        wOOx 低音反射器

      • 連線

        MP3-Link
        是，3.5 公釐插孔

      • 電源

        主電源
        電源供應器
        100-240VAC，50/60Hz

      • 尺寸

        紙箱寬度
        221  mm
        紙箱高度
        187  mm
        紙箱深度
        372  mm
        紙箱數量
        2
        紙箱重量
        3  kg
        包裝寬度
        212  mm
        包裝高度
        172  mm
        包裝外箱厚度
        181  mm
        產品含包裝重量
        1.4  kg
        產品寬度
        156  mm
        產品高度
        187  mm
        產品厚度
        150  mm
        重量
        0.9  kg

      • 配件

        附配件
        • 3.5 公釐立體聲輸入纜線
        • 交流/直流變壓器
        • 簡易使用指南
        • 使用者手冊
        • 產品保證書

      內容物

      箱內其他物品

      • 3.5 公釐立體聲輸入纜線
      • 交流/直流變壓器
      • 使用者手冊
      • 快速入門指南

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