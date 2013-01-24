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在 iPhone/iPod 的音樂中醒來
在您最愛的 iPhone/iPod 音樂或廣播節目中醒來。PureDigital 與 wOOx 技術的結合，呈現優異音質清晰度的生動低音效果。內建的 MP3 連線讓您也能播放其他便攜式音樂播放機的音樂。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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基於現代時下生活風格的設計理念，這款時鐘收音機具備雙重鬧鈴功能，可讓您針對工作日與週末設定不同的鬧鈴時間，甚至可個別設定伴侶的鬧鈴。您可自訂週一到週日整週的鬧鈴時間為同一時間。或者，您還可設定週一到週五工作日的早起鬧鈴，週六與週日則為賴床鬧鈴。無論您的選擇為何，這項便利的功能讓您不用每晚都要忙著調整不同的鬧鈴時間了。
數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。
在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床，開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲，無法把您叫醒，要不然就是震耳欲聾，突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量，從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量，溫和地將您從睡夢中喚醒。
此系統總輸出功率達 12 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
飛利浦多功能遙控器讓您使用單鍵輕鬆瀏覽飛利浦音樂系統及 iPod/iPhone 中的數百首歌曲。顯示資訊會依照播放清單、專輯、演唱者、曲風或曲名排列，瀏覽操作方式讓您輕鬆迅速的搜尋上百首歌曲。單手操作，保證給您獨特的操作體驗。
MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。
相較於採用傳統類比音訊處理技術的擴充底座播放機，使用的是來自 iPod/iPhone 的類比音訊輸出；而 Pure Digital 先進的音效處理技術能提供更為優異的音效表現。藉由收集 iPod/iPhone 的數位音訊輸出，並在每個電路階段進行數位處理，能呈現更高的訊噪比，帶給您無以倫比、完美平衡的清晰音質。
wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。
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