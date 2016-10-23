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DE5205/81
呼吸截然不同的空氣
讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的除濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。除濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。
除濕力高達每日 28 公升
淨化效能高達 270 立方公尺/小時 (CADR)
即時回饋
自動和手動模式
智能濕度感應器可監控空氣品質，並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果。
使用乾衣模式時，只需掛起衣物並將除濕機放在遠處即可。除濕機以最高風速運作，減少在室內乾衣所需時間。
空氣清淨機的關鍵效能指標是 CADR (潔淨空氣輸送率)，即每小時產生的潔淨空氣量。CADR 愈高，潔淨過程愈快。房間空氣愈污染，CADR 必定更高。本空氣清淨機的 CADR 達 270 立方公尺/小時 (2)，可有效淨化 70 平方公尺以下的房間
(1) 由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試 (測試條件：溫度 35 °C，相對濕度 90%)
(2) 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試
(3) *將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。
(4) 於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為 30 分鐘內受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方公尺試驗室。
(5) 由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 立方公尺的室內進行測試，並以 (白色葡萄球菌) 8032 作為測試細菌
由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30m3 的室內進行測試，並以 (白色葡萄球菌) 8032 作為測試細菌