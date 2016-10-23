潔淨空氣輸送率 (CADR) 達 270 立方公尺/小時 (2)

空氣清淨機的關鍵效能指標是 CADR (潔淨空氣輸送率)，即每小時產生的潔淨空氣量。CADR 愈高，潔淨過程愈快。房間空氣愈污染，CADR 必定更高。本空氣清淨機的 CADR 達 270 立方公尺/小時 (2)，可有效淨化 70 平方公尺以下的房間