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Series 5000 2 合 1 清淨除濕機

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Series 50002 合 1 清淨除濕機

DE5205/81

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User Manual Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier DE5205/81 - English (US)

  • PDF 檔案, 6.1 MB
  • 13 March 2026

讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的除濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。除濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。

  • PDF 檔案
  • 18 September 2026

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