產品全球2年保固
立即前往飛利浦官方店領取入會禮
官方購買享7天鑑賞期
空氣清淨機/空氣清淨除濕機
所有系列
Series 5000 2 合 1 清淨除濕機
已停產
支援
DE5205/81
前往商店
登入或建立帳戶
即可立刻存取手冊、客製化支援等。快速又簡單。
User Manual Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier DE5205/81 - English (US)
讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的除濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。除濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。
全部 (5)
飛利浦空氣清淨機的 PM2.5 指示燈代表什麼意思？
我的飛利浦空氣清淨機應使用什麼濾網？
飛利浦空氣清淨機上的指示燈或錯誤代碼代表什麼意思？
更換或清潔濾網後應該重設飛利浦空氣清淨機或加溼機嗎？
我是否可以清潔飛利浦空氣清淨機的濾網和前層濾網？
飛利浦空氣清淨機燈號持續亮起或閃爍
飛利浦空氣清淨機的濾網更換指示燈持續亮起
飛利浦空氣清淨機產生臭味或異味
我的飛利浦空氣清淨機發出不尋常的噪音
聯絡飛利浦
我們很樂意提供協助