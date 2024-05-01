杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。