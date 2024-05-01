搜尋關鍵字

  • 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡
    -{discount-value}
  • Play Pause

    系列 2200 全自動義式咖啡機

    EP2224/10

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    智慧沖煮系統能在最佳溫度下從新鮮咖啡豆萃取美味與香氣，提供無上味蕾享受。經典奶泡器方便製作柔滑綿密奶泡，讓您輕鬆享用卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵。

    查看所有優點

    系列 2200 全自動義式咖啡機

    類似產品

    See all 全自動義式咖啡機

    使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

    直覺式觸控顯示器是幕後功臣

    • 2 種飲品
    • 經典奶泡器
    • 喀什米爾羊毛灰色
    • 觸控顯示器
    經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

    經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

    經典奶泡器會產生蒸氣，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。

    提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

    提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

    我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**

    Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

    用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。

    香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

    香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

    全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

    蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

    零件可用洗碗機清洗，無比方便

    零件可用洗碗機清洗，無比方便

    為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

    AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

    機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

    直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

    只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

    透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量

    使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

    方便您自動除垢

    自動程式可在您必須為咖啡機除垢時發出通知，讓您輕鬆清潔與保養咖啡機。您可以根據家中水質硬度調整此程序的頻率。

    技術規格

    • 原產國家/地區

      設計地
      義大利
      製造地
      羅馬尼亞

    • 自訂

      香氣濃度設定
      3
      研磨器設定
      12
      預潤香氣萃取控制
      溫度設定
      3

    • 豐富多變

      飲品
      • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
      • 熱水
      • 咖啡
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯牛奶

    • 其他功能

      可拆式蒸餾沖煮零件
      香氣封存設計
      指示除垢
      AquaClean

    • 配件

      內附
      • 潤滑管
      • 量匙
      • 水質硬度試紙
      • AquaClean 濾淨設計

    • 技術規格

      電壓
      230  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50  Hz
      鮮奶盒容量
      X  L
      咖啡渣容器容量
      12  servings
      水箱容量
      1.8  L
      咖啡豆容量
      275  g
      產品重量
      7.5  kg
      殘渣容器
      正面操作
      水箱
      正面操作
      濾網相容性
      AquaClean
      幫浦壓力
      15  bar
      顏色與表面
      喀什米爾羊毛灰色
      產品規格
      246x371x433  mm

    • 一般規格

      牛奶解決方案
      經典奶泡器
      可調式出口高度
      85-145  mm
      容易清潔和保養
      與 AquaClean 濾網相容
      零件可用洗碗機清洗
      • 經典奶泡器
      • 滴盤
      使用者介面
      觸控式螢幕

    • 服務

      2 年保固

    • 永續性

      環保設定
      能源標章
      A 級
      沖煮耗電量
      1500  W
      可回收包裝材質
      >95  %

    Badge-D2C

    取得產品支援

    尋找常見問答集、使用手冊、安全資訊及提示。
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件與配件

    配件

    建議產品

    最近檢視的產品

    • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
    • *以 70-82 °C 為基準

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。