搜尋關鍵字
我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。
全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。
經典奶泡器會產生蒸氣，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。
這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！
我們的記憶功能可讓您調整與儲存咖啡和卡布奇諾的沖煮時間，隨時根據個人喜好製作專屬咖啡。搭配此功能，機器便能精確掌握您偏好怎樣的咖啡和卡布奇諾。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
設計
產地
一般規格
技術規格
自訂
豐富多變
其他功能