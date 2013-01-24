主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Series 5000

全自動義式咖啡機

EP5310/14
  • 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡
    -{discount-value}

    Series 5000 全自動義式咖啡機

    EP5310/14

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡

    輕觸一個按鈕，便能享用新鮮咖啡豆製作的芳香咖啡飲品。義式濃縮、咖啡和美式咖啡等所有飲品均能自訂濃度、溫度和份量。 查看所有優點

    Series 5000 全自動義式咖啡機

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡

    輕觸一個按鈕，便能享用新鮮咖啡豆製作的芳香咖啡飲品。義式濃縮、咖啡和美式咖啡等所有飲品均能自訂濃度、溫度和份量。 查看所有優點

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡

    輕觸一個按鈕，便能享用新鮮咖啡豆製作的芳香咖啡飲品。義式濃縮、咖啡和美式咖啡等所有飲品均能自訂濃度、溫度和份量。 查看所有優點

    Series 5000 全自動義式咖啡機

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡

    輕觸一個按鈕，便能享用新鮮咖啡豆製作的芳香咖啡飲品。義式濃縮、咖啡和美式咖啡等所有飲品均能自訂濃度、溫度和份量。 查看所有優點

    類似產品

    See all super-automatic-espresso-machines

      輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 3 款咖啡

      彈指間即可製作芳香濃郁的義式濃縮等咖啡

      • 3 種飲品
      • 經典奶泡器
      • 鋼琴黑
      • AquaClean
      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      使用我們的 Thermoblock 為咖啡帶來最佳的溫度

      使用我們的 Thermoblock 為咖啡帶來最佳的溫度

      Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器會產生蒸氣，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。

      調整份量、5 種香氣濃度及 5 種研磨設定

      調整份量、5 種香氣濃度及 5 種研磨設定

      這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      我們的記憶功能可讓您調整與儲存咖啡和卡布奇諾的沖煮時間，隨時根據個人喜好製作專屬咖啡。搭配此功能，機器便能精確掌握您偏好怎樣的咖啡和卡布奇諾。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產地

        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        鮮奶解決方案
        經典奶泡器
        使用者介面
        基本顯示

      • 技術規格

        殘渣容器容量
        15  份
        頻率
        60  Hz
        杯子高度上限
        150  mm
        電壓
        110  V
        電線長度
        >100  cm
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        從頂部使用
        產品重量
        7.2  kg
        產品規格
        221 x 340 x 430  mm
        咖啡豆容量
        250  g
        水箱容量
        1.8  L

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        咖啡沖煮時間長度
        可調式
        研磨器設定
        5
        預潤香氣萃取控制
        使用者設定檔
        1
        溫度設定
        3

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 熱水
        • 咖啡
        • 美式咖啡
        咖啡粉選項
        雙杯

      • 其他功能

        自動沖洗與指示除鈣
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖煮零件
        Gusto Perfetto

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。