鮮奶盒奶泡器可做出滑順奶泡

您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。