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Series 5000

全自動義式咖啡機

EP5365/14
  • 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡 輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡
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    Series 5000 全自動義式咖啡機

    EP5365/14

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡

    只要按一下按鈕，就能享用鮮乳與咖啡豆泡製的卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等奶香醇郁的飲品。所有飲品，包括義式濃縮咖啡、咖啡和美式咖啡，均可自訂濃度、溫度和容量。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$49,900.00

    Series 5000 全自動義式咖啡機

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡

    只要按一下按鈕，就能享用鮮乳與咖啡豆泡製的卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等奶香醇郁的飲品。所有飲品，包括義式濃縮咖啡、咖啡和美式咖啡，均可自訂濃度、溫度和容量。 查看所有優點

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡

    只要按一下按鈕，就能享用鮮乳與咖啡豆泡製的卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等奶香醇郁的飲品。所有飲品，包括義式濃縮咖啡、咖啡和美式咖啡，均可自訂濃度、溫度和容量。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$49,900.00

    Series 5000 全自動義式咖啡機

    輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡

    只要按一下按鈕，就能享用鮮乳與咖啡豆泡製的卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等奶香醇郁的飲品。所有飲品，包括義式濃縮咖啡、咖啡和美式咖啡，均可自訂濃度、溫度和容量。 查看所有優點

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      奶泡器可製作口感滑順的卡布奇諾

      • 5 種飲品
      • 內建鮮奶壺
      • 不鏽鋼
      • AquaClean
      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      使用我們的 Thermoblock 為咖啡帶來最佳的溫度

      使用我們的 Thermoblock 為咖啡帶來最佳的溫度

      Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

      全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

      調整份量、5 種香氣濃度及 5 種研磨設定

      調整份量、5 種香氣濃度及 5 種研磨設定

      這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      我們的記憶功能可讓您調整與儲存咖啡和卡布奇諾的沖煮時間，隨時根據個人喜好製作專屬咖啡。搭配此功能，機器便能精確掌握您偏好怎樣的咖啡和卡布奇諾。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      每次使用過後，以牛奶清潔功能清理殘餘的牛奶

      每次使用過後，以牛奶清潔功能清理殘餘的牛奶

      獨特的一鍵式鮮奶盒快速清潔功能，方便您每次用完後徹底洗淨牛奶系統

      彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

      彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

      在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

      鮮奶盒奶泡器可做出滑順奶泡

      鮮奶盒奶泡器可做出滑順奶泡

      您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。

      技術規格

      • 產地

        製造於
        羅馬尼亞

      • 一般規格

        鮮奶盒種類
        基本鮮奶盒
        鮮奶解決方案
        • 內建鮮奶壺
        • 快速牛奶清潔功能
        使用者介面
        基本顯示

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        0.5  L
        殘渣容器容量
        15  份
        頻率
        50  Hz
        杯子高度上限
        150  mm
        電壓
        230  V
        顏色與表面
        不鏽鋼
        電線長度
        >100  cm
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        從頂部使用
        產品重量
        7.2  kg
        產品規格
        221 x 340 x 430  mm
        咖啡豆容量
        250  g
        水箱容量
        1.8  L

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        研磨器設定
        5
        預潤香氣萃取控制
        使用者設定檔
        1
        溫度設定
        3
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 熱水
        • 卡布奇諾 (Cappuccino)
        • 咖啡
        • 奶泡
        • 拿鐵瑪奇朵 (Latte Macchiato)
        • 美式咖啡
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

      • 其他功能

        自動沖洗與指示除鈣
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖煮零件
        Gusto Perfetto

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          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。