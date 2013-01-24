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輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡
只要按一下按鈕，就能享用鮮乳與咖啡豆泡製的卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等奶香醇郁的飲品。所有飲品，包括義式濃縮咖啡、咖啡和美式咖啡，均可自訂濃度、溫度和容量。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡
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輕鬆享用新鮮咖啡豆製作的 5 款咖啡
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我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。
全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。
這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！
我們的記憶功能可讓您調整與儲存咖啡和卡布奇諾的沖煮時間，隨時根據個人喜好製作專屬咖啡。搭配此功能，機器便能精確掌握您偏好怎樣的咖啡和卡布奇諾。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
獨特的一鍵式鮮奶盒快速清潔功能，方便您每次用完後徹底洗淨牛奶系統
在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！
您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。
產地
一般規格
技術規格
自訂
豐富多變
其他功能