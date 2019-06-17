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Genuine replacement filter

內建三合一

FY3430/30
1 獲獎記錄
  • 3 合 1 濾網達成最佳效能 3 合 1 濾網達成最佳效能 3 合 1 濾網達成最佳效能
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    Genuine replacement filter 內建三合一

    FY3430/30
    1 獲獎記錄

    3 合 1 濾網達成最佳效能

    我們的 3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前層濾網，確保您免受病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 以及寵物皮屑的侵害。  查看所有優點

    建議零售價格: NT$3,990.00

    Genuine replacement filter 內建三合一

    3 合 1 濾網達成最佳效能

    我們的 3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前層濾網，確保您免受病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 以及寵物皮屑的侵害。  查看所有優點

    3 合 1 濾網達成最佳效能

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    Genuine replacement filter 內建三合一

    3 合 1 濾網達成最佳效能

    我們的 3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前層濾網，確保您免受病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 以及寵物皮屑的侵害。  查看所有優點

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      3 合 1 濾網達成最佳效能

      完美契合的原廠 Philips 濾網

      • 壽命長達 36 個月
      • HEPA + 活性碳 + 前層濾網
      • 過濾 99.97%，大小 0.003μm
      • 濾淨氣體和異味
      Philips 濾網可確保您的裝置有效運作

      Philips 濾網可確保您的裝置有效運作

      Philips 空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的 Philips 清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。

      三合一濾網，使用便利，效能優異

      三合一濾網，使用便利，效能優異

      圓柱三合一濾網結合三層過濾功能，讓您的裝置如同第一天運作。(6) 我們的活性碳、HEPA 與前層濾網是去除汙染物、病毒、過敏原與細菌的最佳組合。為確保您呼吸到更清淨的空氣，建議您一次更換全部三個濾網。

      優異效能

      優異效能

      3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前層濾網，確保您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑和氣體的侵害。NanoProtect HEPA 技術不僅能捕捉汙染物，還能使用特殊靜電吸引，讓淨化空氣的速度比 HEPA H13 濾網更快。(5)

      可使用長達 36 個月

      可使用長達 36 個月

      Philips 內建三合一濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達 36 個月。(1)

      可清除高達 99.9% 的病毒

      可清除高達 99.9% 的病毒

      清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。

      定期清潔前層濾網

      定期清潔前層濾網

      為達到最佳過濾效能，請定期以吸塵器清潔前層濾網。

      依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

      依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

      您的 Philips 裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。

      與裝置連線並透過應用程式監控

      與裝置連線並透過應用程式監控

      使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。

      完美貼合，提供穩定一致的高效能

      原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。

      技術規格

      • 重量和尺寸

        包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
        256*256*330 mm
        產品重量
        1.4 kg
        顏色
        白色，黑色
        產品含包裝重量
        1.7 kg
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        245*155*317.5 公釐

      • 替換

        飛利浦空氣清淨機適用型號
        AC3033、AC3036、AC3039、AC3055、AC3059

      • 效能

        濾除
        • 異味
        • TVOC
        微粒過濾
        99.97% 的 0.003 微米微粒
        過敏原過濾
        99.99%
        過濾病毒與氣溶膠
        99.9%
        濾芯
        內建濾網

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • (1) 建議使用壽命是根據 Philips 使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。
          • (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型
          • (3) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區
          • (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的 Philips 空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR)
          • (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。
          • (6) 視搭配 AC1711 或 1715 Philips 清淨機使用的濾網而定
          • (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。
          • (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。

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