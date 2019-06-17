搜尋關鍵字
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips 空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的 Philips 清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
圓柱三合一濾網結合三層過濾功能，讓您的裝置如同第一天運作。(6) 我們的活性碳、HEPA 與前層濾網是去除汙染物、病毒、過敏原與細菌的最佳組合。為確保您呼吸到更清淨的空氣，建議您一次更換全部三個濾網。
3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前層濾網，確保您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑和氣體的侵害。NanoProtect HEPA 技術不僅能捕捉汙染物，還能使用特殊靜電吸引，讓淨化空氣的速度比 HEPA H13 濾網更快。(5)
Philips 內建三合一濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達 36 個月。(1)
清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。
為達到最佳過濾效能，請定期以吸塵器清潔前層濾網。
您的 Philips 裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。
原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
重量和尺寸
替換
效能
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。