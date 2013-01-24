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蒸氣熨斗

GC2810
  • 專為日常熨燙設計 專為日常熨燙設計 專為日常熨燙設計
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    蒸氣熨斗

    GC2810

    專為日常熨燙設計

    即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2000 瓦持續的強力蒸氣輸出，以及使用方便的除鈣清洗功能，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點

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    蒸氣熨斗

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      2000 瓦可維持強力蒸氣輸出

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      2 年保固

      2 年保固

      技術規格

      • 迅速有效擺平皺摺

        不沾黏底盤
        SteamGlide
        連續蒸氣輸出
        最多 30  g/min
        強力蒸氣
        最多 90  g
        可調整蒸氣設定
        噴水
        電源
        2000  W

      • 簡單易用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        電線長度
        2  m
        電線移動範圍 (左右旋轉)
        360 度的電線移動範圍

      • 抗鈣處理

        適合自來水

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.2  kg
        產品規格
        29.5 x 11.6 x 19.5  cm
        全球電壓
        220-240  V
        台灣電壓
        110  V

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