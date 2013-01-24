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專為日常熨燙設計
即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2000 瓦持續的強力蒸氣輸出，以及使用方便的除鈣清洗功能，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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迅速有效擺平皺摺
簡單易用
抗鈣處理
技術規格