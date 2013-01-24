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    蒸氣強化熨斗

    蒸氣強化熨斗 PerfectCare Elite
    • 強力蒸氣快速熨平摺痕
    • 大幅降低熨燙時間
    • OptimalTEMP 技術保證絕不燙傷任何可熨燙衣物
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    整合式熨燙板

    整合式熨燙板 PerfectCare Elite
    • 頂尖技術，極致熨燙
    • 互動式熨燙板帶來出色成效
    • 快速折起且滾動方便，利於輕鬆收納
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    蒸氣掛燙機

    蒸氣掛燙機
    • 迅速擺平皺摺的絕佳方案
    • 細緻衣物及難以熨燙服飾的理想選擇
    • 使衣物煥然一新，並去除異味
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    蒸氣熨斗

    蒸氣熨斗
    • 以強力蒸氣快速撫平皺摺
    • OptimalTEMP 技術有助安全熨燙，丹寧絲綢兩相宜
    • 快速熨燙且效果更佳的智慧創新技術
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    乾式熨斗

    乾式熨斗
    • 不沾黏底盤塗層
    • 平順滑過衣物表面
    • 輕巧好用
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    乾式熨斗

    乾式熨斗
    • 不沾黏底盤塗層
    • 平順滑過衣物表面
    • 輕巧好用
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    旅行用熨斗

    旅行用熨斗
    • 可平整折疊，便於四處攜行
    • 110 與 220 伏特均適用
    • 輕量便利
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    配件

    配件
    • 飛利浦創新配件可強化熨燙效果
    • 使用除毛球機，讓衣服與布料完好如新
    • 尋找飛利浦熨斗與熨燙板的替換零件
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    熨燙板

    熨燙板
    • 創新設計與功能
    • 一流品質、使用舒適且效能出色的簡易熨燙體驗
    • 搭配蒸氣產生器及蒸氣熨斗的設計
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    如何去除飛利浦熨斗中的水垢

     

    蒸氣熨斗內部會累積鈣化物或水垢。如未定期除垢，衣物可能會沾上白色/棕色汙漬，且蒸氣將無法發揮最大效能。我們建議您定期除垢，特別是在使用硬水的情況下。

    深入探索

    全球消費者適用後予以認可

    評分和評論

    成為第一個複查該產品

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