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專為日常熨燙設計
即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點
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即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點
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專為日常熨燙設計
即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點
2100 瓦可維持穩定的強力蒸氣輸出。
本蒸氣熨斗可使用一般自來水，抗鈣除垢滑蓋讓您輕鬆清除熨斗中累積的鈣垢。為保持飛利浦蒸氣熨斗的性能，當使用一般自來水時，請每月使用這個水垢清潔功能一次。
高達 32 克/分鐘的連續蒸氣輸出，發揮絕佳除皺性能。
鈣垢會經年累月累積在熨斗中。除鈣片可以幫您分解鈣垢，讓您輕鬆為熨斗去除鈣垢。請每月進行這個除鈣動作一次。
迅速有效擺平皺摺
簡單易用
抗鈣處理
技術規格