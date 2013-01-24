專為日常熨燙設計

即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點