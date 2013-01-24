主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

蒸氣熨斗

GC2830
  • 專為日常熨燙設計 專為日常熨燙設計 專為日常熨燙設計
    -{discount-value}

    蒸氣熨斗

    GC2830

    專為日常熨燙設計

    即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    蒸氣熨斗

    專為日常熨燙設計

    即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點

    專為日常熨燙設計

    即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    蒸氣熨斗

    專為日常熨燙設計

    即使每天熨燙，每個人都希望所使用的熨斗能發揮水準一致的熨燙效能。這款飛利浦蒸氣熨斗採用新型 SteamGlide 底盤，2100 瓦持續的強力蒸氣輸出，並且可使用除鈣片進行除垢，因此真正耐用、物超所值！ 查看所有優點

    類似產品

    See all steam-iron

      專為日常熨燙設計

      採用新型 SteamGlide 底盤的熨斗

      • 緩衝器
      SteamGlide 底盤是飛利浦優良品質底盤

      SteamGlide 底盤是飛利浦優良品質底盤

      蒸氣熨斗的 SteamGlide 底盤是飛利浦品質最優良的底盤，具備防刮、滑動順暢和易於清洗等優點。

      底盤防漏設計，保持衣料潔淨無瑕

      底盤防漏設計，保持衣料潔淨無瑕

      飛利浦蒸氣熨斗的底盤防漏設計，讓您低溫熨燙精緻衣物，不用擔心水滴弄髒衣物。

      穩定的強力蒸氣輸出

      穩定的強力蒸氣輸出

      2100 瓦可維持穩定的強力蒸氣輸出。

      抗鈣除垢滑蓋讓您輕鬆清除熨斗上的鈣質

      抗鈣除垢滑蓋讓您輕鬆清除熨斗上的鈣質

      本蒸氣熨斗可使用一般自來水，抗鈣除垢滑蓋讓您輕鬆清除熨斗中累積的鈣垢。為保持飛利浦蒸氣熨斗的性能，當使用一般自來水時，請每月使用這個水垢清潔功能一次。

      高達 95 克的強力蒸氣，輕鬆擺平頑強皺摺

      高達 95 克的強力蒸氣，輕鬆擺平頑強皺摺

      高達 32 克/分鐘的連續蒸氣輸出，發揮絕佳除皺性能

      高達 32 克/分鐘的連續蒸氣輸出，發揮絕佳除皺性能。

      除鈣片能分解鈣垢，讓您輕鬆除鈣

      鈣垢會經年累月累積在熨斗中。除鈣片可以幫您分解鈣垢，讓您輕鬆為熨斗去除鈣垢。請每月進行這個除鈣動作一次。

      技術規格

      • 迅速有效擺平皺摺

        不沾黏底盤
        SteamGlide
        連續蒸氣輸出
        32  g/min
        強力蒸氣
        95  g
        垂直蒸氣
        可調整蒸氣設定
        噴水
        電源
        2100  W

      • 簡單易用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏
        電線長度
        2  m
        電線移動範圍 (左右旋轉)
        360 度的電線移動範圍

      • 抗鈣處理

        適合自來水
        抗鈣除垢解決方案
        雙重主動式抗鈣除垢

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.2  kg
        產品規格
        29.5 x 11.6 x 19.5  cm
        電壓
        220 - 240  V

      取得產品支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價格

        建議產品

          最近檢視的產品