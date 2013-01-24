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效果絕佳，毫不費力
此飛利浦蒸氣熨斗不僅因為有大型入水口、特長電線與水位指示提供給您更多的便利性，而其新型的 SteamGlide 底盤也讓熨燙更為方便滑順！ 查看所有優點
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飛利浦蒸氣熨斗的底盤防漏設計，讓您低溫熨燙精緻衣物，不用擔心水滴弄髒衣物。
獨特的梭型尖端可讓您輕鬆深入最難熨燙的區域。
蒸氣熨斗的 SteamGlide 底盤是飛利浦品質最優良的底盤，具備防刮、滑動順暢和易於清洗等優點。
300 毫升大水箱容量，利於減少加水次數，讓您一次熨燙更多衣物。
飛利浦蒸氣熨斗的雙重抗鈣除垢設計，能透過除垢片和使用方便的除鈣清洗功能，預防鈣質堆積。
這款飛利浦熨斗擁有特長 3 公尺電線，讓您可以輕易在燙衣板各個角落遊走，燙衣板再大也不怕！
飛利浦熨斗的超清楚刻度標示讓水位明顯可見，因此只要看一眼就知道水量是否足夠。
舒適熨燙
擺平皺摺
簡單易用
平滑
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