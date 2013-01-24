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蒸氣熨斗

GC3331
  • 效果絕佳，毫不費力 效果絕佳，毫不費力 效果絕佳，毫不費力
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    蒸氣熨斗

    GC3331

    效果絕佳，毫不費力

    此飛利浦蒸氣熨斗不僅因為有大型入水口、特長電線與水位指示提供給您更多的便利性，而其新型的 SteamGlide 底盤也讓熨燙更為方便滑順！ 查看所有優點

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      技術規格

      • 舒適熨燙

        格外舒適
        • 360 度的電線移動範圍
        • 超清楚的水量指示
        防水垢處理
        雙重抗鈣除垢裝置
        電線長度
        3  m
        不漏水
        底盤防漏裝置
        水箱容量
        300  毫升

      • 擺平皺摺

        連續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        深入難到達的角落
        梭型尖端
        噴水
        強力蒸氣
        高達 95 克/分鐘
        垂直蒸氣熨燙

      • 簡單易用

        易於使用與收納
        • 超大入水口
        • 內建電線收納功能
        快速加熱

      • 平滑

        不沾黏底盤
        SteamGlide 底盤

      • 技術規格

        頻率
        50-60
        功率
        2300
        電壓
        220 - 240

      • 重量和尺寸

        產品規格
        328 x 129 x 163
        產品重量
        1.64

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