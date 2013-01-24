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輕鬆快速*，聰明搞定
飛利浦蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 具備強力效能，且簡單易用。內建除鈣盒可有效除鈣，確保持久的蒸氣效能，自動蒸氣控制與 T-ionicGlide 鈦離子底盤。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕鬆快速*，聰明搞定
飛利浦蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 具備強力效能，且簡單易用。內建除鈣盒可有效除鈣，確保持久的蒸氣效能，自動蒸氣控制與 T-ionicGlide 鈦離子底盤。 查看所有優點
有了「自動蒸氣控制」，您不必再擔心蒸氣量是否恰當的問題。只要根據衣物選擇溫度，您就能順利熨燙。
這款重量理想的熨斗，不論在何種衣物上均能輕鬆移動，熨燙操作不費力之外，更可時常在熨燙板與底座間拿放熨斗，方便自如。
飛利浦 Azur Performer 上的梭型尖端具備 3 種極致精準設計：梭型尖端、鈕扣槽及時尚前端設計。三重精準尖端讓您輕鬆深入最難熨燙的區域，例如鈕扣或皺摺處。
特殊設計的內建除鈣盒可在熨燙時收集鈣垢。自行清潔程序會將鈣垢沖出熨斗，藉以維持每日一致的熨燙效果。
除了內建除鈣盒以外，底盤的自行清潔功能可清除最頑強的鈣漬。擁有潔淨的底盤將能有效提升蒸氣效能與熨燙效果。
高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能。
耐刮且滑順的 T-ionicGlide 鈦離子底盤是 5 星級的優秀底盤，內建氧化鈦層。
1100 瓦可維持強力蒸氣輸出。
一段時間未使用或移動熨斗時，電子斷電設計能自動切斷熨斗電源。
強力蒸氣高達 220 克，就連最頑強的皺摺也能迅速撫平。
簡單易用
迅速有效擺平皺摺
水垢處理
尺寸與重量