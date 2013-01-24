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Azur Performer Plus

蒸氣熨斗

GC4527/03
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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

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    飛利浦蒸氣熨斗 Azur Performer Plus 具備強力效能，且簡單易用。內建除鈣盒可有效除鈣，確保持久的蒸氣效能，自動蒸氣控制與 T-ionicGlide 鈦離子底盤。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$2,688.00

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      • T-ionicGlide 鈦離子底盤
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      • 1100 瓦
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      技術規格

      • 簡單易用

        水箱容量
        300  毫升
        電線長度
        2  m
        安全自動斷電功能
        柔軟握柄
        防滴漏

      • 迅速有效擺平皺摺

        連續蒸氣輸出
        25  g/min
        功率
        1100  W
        不沾黏底盤
        T-ionicGlide 鈦離子底盤
        強力蒸氣
        220  g

      • 水垢處理

        除垢與清潔
        • 內建除鈣盒
        • 自行清潔

      • 尺寸與重量

        包裝尺寸 (寬x高x長)
        34.1*30*36  cm
        產品規格 (寬x高x長)
        16*32.6*14  cm
        含包裝總重量
        1.52  kg
        熨斗及底座重量
        1.75  kg

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