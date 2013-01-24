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輕易擺平棉質與亞麻衣物皺摺
拜離子深層蒸氣之賜，即便是頑強皺摺也能擺平。此款強力蒸氣熨斗產生的蒸氣顆粒小了一半，能深入棉質和亞麻等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除皺效果！ 查看所有優點
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離子化過程，能創造出更小的蒸氣顆粒，深入纖維底層，輕鬆擺平頑強皺摺。
為了發揮最佳熨燙效果，您的熨斗底盤必須在滑動和伸展之間取得最佳平衡。這必須仰賴 SteamGlide PLUS 的便利滑動區和完美伸展區。
這款飛利浦熨斗獨特的強效蒸氣頭結合底盤尖端和特殊狹長的蒸氣孔設計，可使蒸氣到達最微小、最難深入的衣物死角，帶來最佳的熨燙效果。
飛利浦蒸氣熨斗高達 40 克/分鐘的連續蒸氣輸出，釋放恰到好處的蒸氣量，有效撫平所有皺摺。
強力蒸氣可以垂直熨燙並擺平皺摺。
一段時間未使用或移動熨斗時，電子斷電設計能自動切斷熨斗電源。
這款飛利浦熨斗擁有特長 3 公尺電線，讓您可以輕易在燙衣板各個角落遊走，燙衣板再大也不怕！
配件
舒適熨燙
擺平皺摺
簡單易用
平滑
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GC026/00