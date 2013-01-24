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蒸氣熨斗

GC4730
  • 輕易擺平棉質與亞麻衣物皺摺 輕易擺平棉質與亞麻衣物皺摺 輕易擺平棉質與亞麻衣物皺摺
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    蒸氣熨斗

    GC4730

    輕易擺平棉質與亞麻衣物皺摺

    拜離子深層蒸氣之賜，即便是頑強皺摺也能擺平。此款強力蒸氣熨斗產生的蒸氣顆粒小了一半，能深入棉質和亞麻等頑強衣料底層，輕易達到絕佳除皺效果！ 查看所有優點

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      技術規格

      • 配件

        包裝內隨附
        捲線軸讓收納更方便

      • 舒適熨燙

        格外舒適
        • 360 度的電線移動範圍
        • 柔軟握柄
        防水垢處理
        雙重抗鈣除垢裝置
        電線長度
        3  m
        不漏水
        底盤防漏裝置
        使用安全
        • 熨斗閒置不用時，將自動切斷熨斗電源
        • 超越國際落地測試標準
        適合自來水
        水箱容量
        335  毫升

      • 擺平皺摺

        連續蒸氣
        高達 40 克/分鐘
        離子深層蒸氣
        離子深層蒸氣
        深入難到達的角落
        強效蒸氣頭
        噴水
        強力蒸氣
        高達 170 克/分鐘
        垂直蒸氣熨燙

      • 簡單易用

        控制器
        • 溫度指示燈
        • 可調整蒸氣設定
        快速加熱

      • 平滑

        不沾黏底盤
        SteamGlide 底盤

      • 技術規格

        頻率
        50-60
        功率
        2400
        電壓
        220 - 240
        重量
        1.7  kg
        水箱容量
        350  毫升

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