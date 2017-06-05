相較於舊款型號，EasyTouch Plus 掛燙機的蒸氣噴頭加大 25%，讓您可以一次處理更廣的布料範圍，在蒸氣熨燙衣物時更有效率。
設定您慣用的蒸氣量，以針對不同的衣料獲得最佳效果。
使用蒸氣掛燙機時，可利用內建的可調節式掛桿吊掛您的衣物。採可折疊式，可輕鬆收納。
特殊衣架可讓您在使用蒸氣掛燙機時輕鬆吊掛您的襯衫、洋裝、長褲等衣物。
隨附防熱手套，在熨燙時保護您的雙手。
定期使用簡易除鈣垢功能，讓產品的使用壽命更長久。
使用刷具配件熨燙外套等較厚的衣物，可讓蒸氣深入，使衣物更加平整。
大型可拆式透明水箱，適用於長時間熨燙。配備大型注水口，加水方便。
運用燙線夾配件，輕鬆熨燙完美褶線。
強力連續的蒸氣從噴嘴中吹出，只要來回幾次就可以撫平皺摺。
在蒸氣熨燙時，若要獲得更好的成果，適當支撐是很重要的。因為具有額外的支撐配件，現在可更容易達到俐落效果。
此款蒸氣掛燙機適用於所有衣料，是熨燙絲綢和喀什米爾羊毛等高級衣料的絕佳選擇。
簡單易用
內附配件
保固
快速擺平皺摺
環保效能
水垢處理
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