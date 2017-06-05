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    EasyTouch Plus 蒸氣掛燙機

    GC524/63

    輕鬆擺平所有皺褶

    飛利浦 EasyTouch Plus 掛燙機可輕鬆撫平衣物皺摺，方便日常使用。搭配各式不可或缺的蒸氣熨燙解決方案，非常適合進行快速整飾和處理不好熨燙的細緻衣物。

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    EasyTouch Plus 蒸氣掛燙機

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    輕鬆擺平所有皺褶

    提供不可或缺的蒸氣熨燙解決方案

    • 1600 瓦，32 克/分鐘
    • 5 種蒸氣設定
    • 1.6 公升可拆式水箱
    • 定型板配件
    蒸氣噴頭加大 25%*，一次處理更廣範圍

    蒸氣噴頭加大 25%*，一次處理更廣範圍

    相較於舊款型號，EasyTouch Plus 掛燙機的蒸氣噴頭加大 25%，讓您可以一次處理更廣的布料範圍，在蒸氣熨燙衣物時更有效率。

    5 段式蒸氣，可根據不同衣料類型做調整

    5 段式蒸氣，可根據不同衣料類型做調整

    設定您慣用的蒸氣量，以針對不同的衣料獲得最佳效果。

    適用於各種高度設定的可調節式掛桿

    適用於各種高度設定的可調節式掛桿

    使用蒸氣掛燙機時，可利用內建的可調節式掛桿吊掛您的衣物。採可折疊式，可輕鬆收納。

    特殊衣架

    特殊衣架

    特殊衣架可讓您在使用蒸氣掛燙機時輕鬆吊掛您的襯衫、洋裝、長褲等衣物。

    防熱手套在您熨燙時提供額外保護

    防熱手套在您熨燙時提供額外保護

    隨附防熱手套，在熨燙時保護您的雙手。

    簡易除鈣垢功能，讓產品使用壽命更長久

    簡易除鈣垢功能，讓產品使用壽命更長久

    定期使用簡易除鈣垢功能，讓產品的使用壽命更長久。

    衣物刷可讓蒸氣深入厚重衣物

    衣物刷可讓蒸氣深入厚重衣物

    使用刷具配件熨燙外套等較厚的衣物，可讓蒸氣深入，使衣物更加平整。

    大型可拆式水箱，隨時都能輕鬆加水

    大型可拆式水箱，隨時都能輕鬆加水

    大型可拆式透明水箱，適用於長時間熨燙。配備大型注水口，加水方便。

    運用燙線夾配件，輕鬆熨燙完美褶線

    運用燙線夾配件，輕鬆熨燙完美褶線

    運用燙線夾配件，輕鬆熨燙完美褶線。

    強力連續蒸氣，高效擺平皺摺

    強力連續蒸氣，高效擺平皺摺

    強力連續的蒸氣從噴嘴中吹出，只要來回幾次就可以撫平皺摺。

    利用支援配件，輕鬆達到俐落效果

    利用支援配件，輕鬆達到俐落效果

    在蒸氣熨燙時，若要獲得更好的成果，適當支撐是很重要的。因為具有額外的支撐配件，現在可更容易達到俐落效果。

    各式衣物皆能安全使用

    各式衣物皆能安全使用

    此款蒸氣掛燙機適用於所有衣料，是熨燙絲綢和喀什米爾羊毛等高級衣料的絕佳選擇。

    技術規格

    • 簡單易用

      可安全用於所有可熨燙衣料
      即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用
      水箱容量
      1600  ml
      可拆式水箱
      可使用自來水
      內建電源插頭
      矽膠蒸氣管

    • 內附配件

      可調節式掛桿
      刷具
      防熱手套提供額外保護
      燙線夾
      支援配件
      衣架附長褲夾

    • 保固

      2 年全球保固

    • 快速擺平皺摺

      功率
      1600  W
      連續蒸氣
      32  g/min
      垂直蒸氣熨燙功能
      電壓
      220-240  V
      多段式蒸汽
      立即可用
      <1  minute(s)
      多段式
      5  levels

    • 環保效能

      產品包裝
      100% 可回收
      使用手冊
      100% 再生紙

    • 水垢處理

      除垢與清潔
      簡易除鈣垢

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