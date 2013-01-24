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我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
調整萃取濃淡與 5 種研磨器設定
Gusto Perfetto 自動學習，持續偵測您用於飲品的咖啡豆。如果系統偵測到使用的咖啡豆類型有所變更，則會自動調整蒸餾沖煮份量，以確保每一杯飲品都具有相同的風味
Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。
蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。
無拘無束的空間：再小的空間裡都能適用，而且極為方便；您可由機器正前方拿取水箱與豆渣槽。貼心設計，充分享受咖啡沖煮樂趣。
依據個人品味儲存任一咖啡飲品的萃取長度。只要按下按鈕，您隨時都能依照喜好飲用義式咖啡、淡咖啡與所有其他飲品。
這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除鈣有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除鈣，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。
享用新鮮咖啡豆風味的義式咖啡或淡義式咖啡
雙杯功能可讓您品嚐並分享鍾愛的咖啡
技術規格
自訂
其他功能
豐富多變