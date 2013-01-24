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2000 Series

全自動義式咖啡機

HD8650/06
  • 品嚐到鍾愛咖啡豆的絕妙滋味 品嚐到鍾愛咖啡豆的絕妙滋味 品嚐到鍾愛咖啡豆的絕妙滋味
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    2000 Series 全自動義式咖啡機

    HD8650/06

    品嚐到鍾愛咖啡豆的絕妙滋味

    不論喜愛哪種咖啡豆，陶瓷研磨器都能現磨萃取最佳風味，同時不使咖啡豆過熱。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$15,800.00

    2000 Series 全自動義式咖啡機

    品嚐到鍾愛咖啡豆的絕妙滋味

    不論喜愛哪種咖啡豆，陶瓷研磨器都能現磨萃取最佳風味，同時不使咖啡豆過熱。 查看所有優點

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      100% 陶瓷研磨器具有長效性能

      • 單種飲品
      • 黑色
      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      調整萃取濃淡與 5 種研磨器設定

      調整萃取濃淡與 5 種研磨器設定

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      不論是哪款咖啡豆，每杯飲品皆能有正確的萃取長度

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      Gusto Perfetto 自動學習，持續偵測您用於飲品的咖啡豆。如果系統偵測到使用的咖啡豆類型有所變更，則會自動調整蒸餾沖煮份量，以確保每一杯飲品都具有相同的風味

      使用我們的 Thermoblock 為咖啡帶來最佳的溫度

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      Thermoblock 讓全家人的熱咖啡與卡布奇諾隨時都維持在最佳溫度。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便

      蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

      體積輕巧與正面操作的設計，讓所有廚房都適用

      體積輕巧與正面操作的設計，讓所有廚房都適用

      無拘無束的空間：再小的空間裡都能適用，而且極為方便；您可由機器正前方拿取水箱與豆渣槽。貼心設計，充分享受咖啡沖煮樂趣。

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      依據個人品味儲存任一咖啡飲品的萃取長度。只要按下按鈕，您隨時都能依照喜好飲用義式咖啡、淡咖啡與所有其他飲品。

      自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡

      自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡

      這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除鈣有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除鈣，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。

      在彈指之間即可享用單種飲品

      享用新鮮咖啡豆風味的義式咖啡或淡義式咖啡

      利用「雙杯」功能同時享用 2 杯飲品

      雙杯功能可讓您品嚐並分享鍾愛的咖啡

      技術規格

      • 技術規格

        電線長度
        <100  cm
        頻率
        60  Hz
        電壓
        120  V
        殘渣容器容量
        8  份
        水箱容量
        1  L
        咖啡豆容量
        180  g
        顏色與表面
        黑色
        濾網相容性
        Brita Intenza
        杯子高度上限
        95  mm
        產品規格
        295 x 325 x 420  mm
        殘渣容器
        正面操作
        產品重量
        7  kg
        水箱
        正面操作

      • 自訂

        香氣濃度設定
        咖啡沖煮時間長度
        可調式
        研磨器設定
        5
        預潤香氣萃取控制
        使用者設定檔
        1

      • 其他功能

        Gusto Perfetto
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖煮零件
        自動沖洗與指示除鈣

      • 豐富多變

        飲品
        義式濃縮咖啡 (Espresso)
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

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