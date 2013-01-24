自動清潔與除垢功能，讓咖啡機永保乾淨清潔

Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢，並在咖啡機上展開自動除垢程序，而當咖啡機需要您介入操作時，螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單！