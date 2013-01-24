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這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型，在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度，給您超長的使用時間。
這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。Saeco 之所以選用陶瓷研磨器，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。
Saeco 快速加熱鍋爐技術確保機器能夠隨時使用。現在您在沖煮每杯義式咖啡之間不需等候，即可一杯接著一杯準備。
這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣，將其浸入鮮奶中即可製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡，您也可以是咖啡達人！
有了我們所研發的記憶功能，再加上可調整的時間長度、溫度與濃度設定，您隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用您最愛的絕佳咖啡飲品。
義式咖啡機的可調整壺嘴尺寸適合每個咖啡杯，因此可防止咖啡濺出或在倒進杯子時冷卻。讓每杯義式咖啡都處於完美的溫度，同時保持咖啡機清潔。
可將 Saeco 的滴盤和奶泡器或鮮奶盒放入洗碗機，以利清洗。同時節省時間並確保清洗過程衛生安全。
每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。
Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。
Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢，並在咖啡機上展開自動除垢程序，而當咖啡機需要您介入操作時，螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單！
服務
重量和尺寸
多樣化飲品
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