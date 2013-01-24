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Philips Saeco Syntia

全自動義式咖啡機

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Saeco
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    Philips Saeco Syntia 全自動義式咖啡機

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      在家享受義式咖啡的風味饗宴

      精巧時尚的磨豆至蒸餾沖泡全功能系統

      • 經典奶泡器
      • 不鏽鋼
      不鏽鋼材質外層的前衛設計

      不鏽鋼材質外層的前衛設計

      這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型，在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度，給您超長的使用時間。

      配備 100% 陶瓷研磨器，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      配備 100% 陶瓷研磨器，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。Saeco 之所以選用陶瓷研磨器，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

      快速加熱鍋爐讓您立即享用香醇咖啡

      快速加熱鍋爐讓您立即享用香醇咖啡

      Saeco 快速加熱鍋爐技術確保機器能夠隨時使用。現在您在沖煮每杯義式咖啡之間不需等候，即可一杯接著一杯準備。

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      經典奶泡器讓您製作可口的奶泡

      這台 Saeco 義式咖啡機使用咖啡師稱為「Pannarello」的經典奶泡器。操作時會產生蒸氣，將其浸入鮮奶中即可製作絕佳的奶泡。利用傳統方式打出可口的特調咖啡，您也可以是咖啡達人！

      儲存您最愛的咖啡設定

      儲存您最愛的咖啡設定

      有了我們所研發的記憶功能，再加上可調整的時間長度、溫度與濃度設定，您隨時可根據自己的個人喜好，沖泡出完美的義式咖啡。只要按一下按鈕，即可享用您最愛的絕佳咖啡飲品。

      可調整的壺嘴可避免熱度下降，且壺嘴尺寸適合每個咖啡杯

      可調整的壺嘴可避免熱度下降，且壺嘴尺寸適合每個咖啡杯

      義式咖啡機的可調整壺嘴尺寸適合每個咖啡杯，因此可防止咖啡濺出或在倒進杯子時冷卻。讓每杯義式咖啡都處於完美的溫度，同時保持咖啡機清潔。

      零件可用洗碗機清洗，讓清理更方便

      零件可用洗碗機清洗，讓清理更方便

      可將 Saeco 的滴盤和奶泡器或鮮奶盒放入洗碗機，以利清洗。同時節省時間並確保清洗過程衛生安全。

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      以可調式研磨刀片打造不同咖啡濃度的變化

      每種混合咖啡豆都需要不同的研磨顆粒等級，以帶出完整風味。這台義式咖啡機可調整五種不同的研磨顆粒設定，從最細 (製作本體結構豐潤的義式咖啡) 到最粗 (製作口感較溫潤淡雅的咖啡) 都可隨意變化。

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

      自動清潔與除垢功能，讓咖啡機永保乾淨清潔

      自動清潔與除垢功能，讓咖啡機永保乾淨清潔

      Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢，並在咖啡機上展開自動除垢程序，而當咖啡機需要您介入操作時，螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單！

      技術規格

      • 服務

        兩年全球保固

      • 重量和尺寸

        產品重量
        8.9 kg
        產品尺寸 (長 x 深 x 高)
        256 x 315 x 415 mm
        殘渣容器容量
        8 servings
        咖啡豆容量
        250 g
        電源
        1400 W
        鍋爐材質
        不鏽鋼 (金屬色)
        原產國
        • 義大利製造
        • 義大利設計
        電線長度
        80 cm
        支援咖啡類型
        • 研磨咖啡
        • 整顆咖啡豆
        電壓
        230 V
        頻率
        50 Hz
        杯子高度上限
        110 mm
        幫浦水壓
        15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
        義式咖啡技術
        • Saeco 調節系統
        • 香氣萃取系统：預潤
        可拆式蒸餾沖泡零件
        清潔與維護
        自動咖啡管路沖洗
        水鍋爐數目
        1 個鍋爐
        水箱容量
        1.2 L
        使用
        • 可調式咖啡機
        • 可選擇咖啡粉直接替代咖啡豆研磨
        • 從機體正面存取所有功能
        • 快速蒸氣
        • 可拆式蒸餾沖泡零件
        • 可拆式水箱

      • 多樣化飲品

        各式奶泡
        Pannarello：製作奶泡

      • 技術資料

        Voltage
        230 V
        Power
        1400 W
        Frequency
        50 Hz
        Pump Pressure
        15 bar

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