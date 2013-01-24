搭配鮮奶盒，單鍵製作卡布奇諾與拿鐵瑪奇朵

用最簡單的方式，在最棒的溫度下，享受奶香醇郁的卡布奇諾和拿鐵瑪奇朵。只需將牛奶倒入鮮奶盒，放入機器中，再選擇您想要的飲品。無論是卡布奇諾或是香濃牛奶，數秒內就能享受理想溫度的飲品，並且不會飛濺於檯面。