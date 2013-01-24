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我們的研磨機採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。
此先進的顯示幕能顯示所有相關的資訊，方便您操作機器，獲得最佳成果。結合圖示與文字的說明，能逐步引導您完成所有自訂選項及重要的維護活動。
這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除垢，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。
此全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作出喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！
以超輕巧設計搭配大容量的咖啡豆、水及咖啡渣容器，享受更多空間，同時不需經常補充。這款智慧型全自動機器採用大容量的水箱、咖啡豆盒和咖啡渣容器，帶來最大的便利性及頂尖性能。
用最簡單的方式，在最棒的溫度下，享受奶香醇郁的卡布奇諾和拿鐵瑪奇朵。只需將牛奶倒入鮮奶盒，放入機器中，再選擇您想要的飲品。無論是卡布奇諾或是香濃牛奶，數秒內就能享受理想溫度的飲品，並且不會飛濺於檯面。
您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。
向溫咖啡說拜拜。Thermoblock 讓全家人隨時皆能立即享受熱咖啡與卡布奇諾。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。
獨特的一鍵式鮮奶盒快速清潔功能，方便您每次用完後徹底洗淨牛奶系統
我們以最高品質鉅細靡遺地處理機器每個細節。受義大利設計工藝啟發的不鏽鋼面板，無論在傳統或現代化的廚房中都能歷久彌新。純粹設計的優雅視覺，讓您的機器與它沖煮出的咖啡一樣完美。
依場合和心情而定，享受多樣化的飲品。不論是想喝義式濃縮咖啡、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動機器都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！
依據個人品味儲存任一咖啡和牛奶飲品的萃取長度。只要按下按鈕，您隨時都能依照喜好飲用義式濃縮咖啡、美式咖啡與所有其他飲品。
自訂
一般規格
其他功能
技術規格
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